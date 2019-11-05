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2020

Снижение цены на ультразвуковую чистку зубов до 1,5 т. р. произошло в центре «Победа»

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Стоматологический центр «Победа» в Чите перед Новым годом снизил цену на ультразвуковую чистку зубов, которую врачи клиники будут проводить до 31 декабря за 1,5 тысячи рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 ноября представитель центра.

«Весь ноябрь и декабрь мы будем проводить профессиональную чистку, полировку и реминерализацию зубов в комплексе за 1,5 тысячи рублей. Чистка помогает избавиться от налёта и зубного камня – основных причин пародонтоза и пародонтита, а кроме того, предотвратить неприятный запах изо рта. После полировки зубы выглядят блестящими, а реминерализация новым американским препаратом восстанавливает и укрепляет эмаль, а также помогает предотвратить кариес», — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, каждый будний день с 9.00 до 13.00 пациенты клиники могут получить скидку 10% на лечение зубов.

 
Победа, стоматологический центр, ул. Хабаровская, 1
  • 8 (3022) 239-850
ИА
Фото: ИА "Чита.Ру"

Лицензия №ЛО-75-01-001480 от 19 декабря 2018 года.

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