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Медлюкс Врачи компании «Медлюкс» делятся знаниями, которые помогут сберечь ваше здоровье.
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Цистит против женщин — как распознать и как бороться?

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Алексей Воловиков
уролог-андролог центра "Медлюкс" Сергей Каменецких
Фото: Алексей Воловиков

Обычно урологи пишут о проблемах мужчин. Но не в этот раз. Я — врач-уролог центра «Медлюкс» Сергей Каменецких, и я хочу обратить ваше внимание на преимущественно женскую болезнь — цистит.

Этим недугом чаще всего страдают именно женщины, а связано это с особенностями женской анатомии. Теперь совсем немного теории: женский мочеиспускательный канал более короткий и прямой, чем у мужчин. Именно поэтому инфекция легче проникает в мочевой пузырь. А наиболее частой причиной возникновения цистита, является именно инфекция. Она может попасть в мочевой пузырь с током крови и лимфы, а также восходящим путём. Частой причиной цистита, являются скрытые урогенитальные инфекции, к лечению которых, многие относятся несерьёзно.

По сути, цистит — это воспаление мочевого пузыря. Основное проявление цистита — это частое, болезненное мочеиспускание, иногда с примесью крови в моче. При нём может отмечаться и повышение температуры тела.

Цистит быть острым и хроническим. В первую группу попадают пациентки с впервые возникшим заболеванием, во вторую — с неоднократными его проявлениями.

А теперь вдумайтесь. Практически каждая женщина в течение жизни сталкивается с этой проблемой. Подавляющее большинство.

И многие из этого большинства занимаются самолечением. В наше время люди легковерно берут информацию медицинского назначения из не просто ненадёжных, а часто и совершенно сомнительных источников в интернете. Многие из якобы медицинских сайтов, блогов, статей, видеороликов не имеют ничего общего с практической медициной и попросту рекламируют «народные» средства, бесполезные биодобавки и прочее.

Немало людей также ищут подсказки у продавцов в аптеках. Что тоже совершенно не заменяет консультации врача.

А дальше — два варианта. Становится либо хуже, либо лучше. И при первых признаках улучшения многие просто бросают лечение. Это часто приводит к недолечиванию и хронизации процесса. То есть, в итоге всё равно станет хуже. И когда пациентка обратится к врачу, ему будет гораздо труднее справиться с заболеванием, которое длительно и неверно лечили.

Как понять, что с болезнью действительно удалось справиться? Основной критерий излеченности — не исчезновение симптомов, а нормализация анализов! Симптомы могут затаиться вместе с болезнью, чтобы вернуться в ещё более неприятной форме. Основная опасность длительно протекающего цистита кроется в проникновении инфекции восходящим путём в почки — и, как следствие, развитие хронического пиелонефрита.

Дорогие женщины. Я и мои коллеги настоятельно рекомендуем вам при первых же признаках цистита обращаться к специалисту. Он поможет провести грамотное обследование и назначит правильное лечение. Не доверяйте своё бесценное здоровье шарлатанам и дилетантам. Это неразумно и очень опасно.

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Была я в Вашем центре,когда уролог наш был в отпуске, бесполезно потратила время и деньги.Может мне просто не повезло с врачом.Была проведена приятная беседа,не более того.

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ну а что, психологическая помощь при цистите тоже не лишнее.

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Хороший врач.Он мне когда-то сделал обрезание крайней плоти) когда еще работал в первой городской. Даже тогда он был внимателен и не грубуй.Не то что остальные врачи  в бесплатной медицине.Думаю просто человек такой,хороший.)

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Были, не помог, диагноз без анализов, куча денег. В академии лечились у вашего доктора, сейчас сменил место дислокации. Беседы ведет, хорошо научили говорить, менеджер.

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там таких недержат

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Основной критерий излеченности — не исчезновение симптомов, а нормализация анализов! D

Может быть, в этом и есть ошибка сегодняшних уролохов и гинеколохов, анализы нормальные, а симптомы не исчезли.

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