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Ремонт

«Доступные окна и двери» в Чите бесплатно доставят, поднимут и установят входную дверь

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Салон «Доступные окна и двери» в Чите до 15 апреля запустил акцию, по которой специалисты бесплатно доставят купленную дверь, поднимут её на нужный этаж и установят, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 апреля представитель салона.

«Доставка до адреса, подъём на этаж, демонтаж старой двери и установка новой стали бесплатными. Покупателю в нашем салоне нужно оплатить только само изделие по цене от 12 тысяч рублей. Также до 15 апреля мы подарим придверный коврик каждому покупателю. У нас можно приобрести входные двери для квартиры, частного дома, гаража и других строений. Консультанты помогут выбрать наиболее подходящий вариант: например, для частного дома хорошо подойдут морозостойкие двери с терморазрывом», – рассказал собеседник агентства.

Компания «Доступные окна и двери» работает с проверенными производителями из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока. В салоне представлены и модели без декора, и двери, снаружи украшенные металлическими вставками, а с внутренней стороны оформленные зеркалами. Цены начинаются от 7,9 тысячи рублей.

Доставка осуществляется и по Забайкальскому краю. Возможна покупка в кредит и рассрочку от «Русфинанс Банка»*. Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55.

Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 (3022) 55-20-55

ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.

ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073

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