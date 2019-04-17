Думаете, вы всё знаете о проветривании квартиры? Как бы не так

Проветривать квартиру зимой, наполняя её свежим, но в то же время подогретым и даже очищенным воздухом – возможно ли такое? В европейских странах давно уже для этих целей устанавливают рекуператоры. Сегодня мы расскажем забайкальцам об этих приборах марки Vakio.

Что такое рекуператор и зачем он нужен?

Когда начались массовые замены деревянных окон на пластиковые, сквозняков в помещениях стало меньше, а в квартирах заметно потеплело. Но и атмосферная проблема не заставила себя ждать. Теперь в таких квартирах становится душно, воздух застаивается, окна запотевают, где-то заводится плесень или грибок, в других местах, напротив, чрезвычайно сухой воздух.

Чтобы освежить помещение, первым делом мы открываем окна для проветривания. Но это, как правило, не спасает – зимой помещение слишком быстро остывает, а летом с улицы попадает не свежий воздух, а дым, пыль, тополиный пух, пыльца растений — главные враги аллергиков, к тому же с улицы доносится шум.

В домах-новостройках на помощь приходят так называемые статвенты, предназначенные для притока свежего воздуха.

Они представляют собой цилиндрические отверстия в стене, через который воздух циркулирует с квартиры на улицу и обратно. Но возникает другая проблема. Зимой статвент начинает продувать, приносить в квартиру сквозняк и морозный воздух. Пыль и сажа с улицы оседают в самом канале, потом попадают в квартиру и дыхательные пути. Нередко бывает и так, что обои вокруг отверстия статвента чернеют и отваливаются. На практике статвент — это далеко не идеальное решение. И просто быстро проверить квартиру через него нельзя.

Вот здесь и приходит на помощь рекуператор.

Говоря простым языком, рекуператор Vakio – это приточно-вытяжная вентиляция, которая улучшает качество воздуха. Она выводит из помещения отработанный воздух, углекислый газ и запахи, одновременно наполняя его свежим, с улицы.

Рекуператоры Vakio работает по принципу человеческого дыхания: вдох-выдох. Сорок секунд рекуператор выводит отработанный воздух из комнаты на улицу, 40 секунд — забирает с улицы свежий. Потом цикл повторяется.

Внутри прибора есть специальный фильтрующий картридж, который выполняет функции фильтра и теплообменника. При выводе воздуха этот элемент забирает себе часть комнатного тепла. Потом рекуператор отдаёт накопленное тепло воздушным уличным потокам. То есть, воздух поступает не просто свежим и чистым, но и нагретым зимой и охлаждённым в летнее время. А ещё очищенным от мельчайших частичек различных аллергенов.

При использовании необходимо менять фильтрующий картридж. Он стоит всего 100 рублей, меняется самостоятельно за минуту и всегда есть в наличии в нашем городе.

В каких помещениях можно установить рекуператор?

Систему можно установить в стену панельного, кирпичного и деревянного дома и даже в пластиковое окно.

Рекуператоры ставят в квартиры, загородные дома и технические помещения, включая гаражи, кладовки или прачечные, офисы, салоны красоты. В общем, везде, где необходим приток свежего и очищенного воздуха.

Не портит ли рекуператор интерьер комнаты?

Прибор Vakio представляет собой небольшого размера белый пластиковый блок, который эстетично и аккуратно смотрится на стене. Монтаж занимает не более часа.

В чём отличие рекуператоров Vakio от других?

– Потребление электроэнергии 5-18 ватт. Это меньше потребления даже маленькой лампочки.

– Высокий класс фильтрации воздуха, удаляет даже споры.

– Не пропускают уличный шум.

– Работают при температуре от -47 до 50 градусов.

– Пожаробезопасен, поскольку не содержит нагревательных элементов.

– 2 года гарантии.

Сколько стоит и какой выбрать?

Vakio предлагает четыре вида рекуператоров:

– Vakio Base – для стен толщиной более 440 миллиметров;

– Vakio Lumi – для тонких стен;

– Vakio Window – для окон и стен от 10 миллиметров;

— Vakio Kiv — представляет собой приточный клапан, который работает только при наличии вытяжки.

В Забайкалье официальным представителем бренда Vakio является завод окон «КБЕ-Гарантия». Полную консультацию по рекуператорам проведут сотрудники завода по телефону: 202-777. Заказать установку можно, заполнив форму ниже.

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