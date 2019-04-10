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Ремонт

Дома от 48 до 300 кв. м в ипотеку представит 11-13 апреля «Эталонстрой» на ярмарке в Чите

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Строительная компания «Эталонстрой» 11, 12 и 13 апреля в своём офисе проведёт ипотечную ярмарку, где представит проекты домов под ключ площадью от 48 до 300 квадратных метров, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 апреля представитель застройщика.

«Участники ипотечной ярмарки смогут всего за одно посещение выбрать проект дома из бруса или газобетона и заказать его строительство под ключ, сэкономив на стройматериалах и налогах до 20%. А если своих средств не хватает, можно прямо во время ярмарки подать заявку на оформление ипотеки со ставкой от 10,5% годовых, имея с собой лишь минимальный набор документов», – рассказал собеседник агентства.

Ярмарка будет идти в течение трёх дней с 10.00 до 18.00 в офисе «Эталонстроя» на Бутина, 10, этаж 3, кабинет №7. Предварительно записаться на участие можно по телефону 8-914-350-07-00 или с помощью формы внизу.

«Также к нашему 10-летнему юбилею мы запустили акцию: каждый заключивший договор на строительство может выиграть подарки на общую сумму 500 тысяч рублей, в том числе баню, теплицу и беседку», – добавил представитель компании.

«Эталонстрой» – лидер малоэтажного строительства с 2013 по 2017 год по версии Сбербанка. За 10 лет построено 423 дома, из них 300 – в ипотеку. У компании своё производство бруса и пиломатериалов. Специалисты бесплатно подбирают земельный участок и предоставляют юридическое сопровождение. Больше узнать о компании можно на сайте и в Instagram.
 
Эталонстрой, ул. Бутина, 10, Этаж 3, каб. 7
  • 8 (3022) 500-700

Ипотечные кредитные продукты представлены ОАО «Сбербанк России» (генеральная лицензия Банка России №1481) и ПАО «Почта Банк» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016).

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