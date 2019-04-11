Скидки на кухонные гарнитуры до 40% стартовали в салоне «Уютные кухни» в Чите

Распродажа кухонных гарнитуров мебельной фабрики «Витра» со скидками до 40% стартовала в салоне «Уютные кухни» на Шилова, 6а, в Чите при заказе с сайта производителя, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 апреля представитель салона.

«Гурнитуры «Аврора» и «Оранж» сейчас продаются со скидкой 40%, а ещё 12 моделей кухонь до конца мая можно будет купить со скидками от 15% до 25%. Полный список участвующих в акции моделей размещён на нашем сайте. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно перейти на сайт davitamebel.ru, выбрать город Агинское и заказать понравившуюся кухню онлайн, а мы доставим её по Чите», – рассказал собеседник агентства.

В акции участвуют гарнитуры, выполненные в разных стилях, поэтому подобрать подходящий под любой интерьер. Например, кухня «Аврора» предлагает уютное сочетание сливочного цвета с нотками тёмного шоколада и цветочным орнаментом. А коллекция «Оранж» основана на контрастном миксе белого и оранжевого цветов, создающем солнечное настроение.

«Чтобы сделать правильный выбор, мы предлагаем прийти в салон «Уютные кухни» и проконсультироваться у наших сотрудников, а уже затем заказывать понравившийся вариант. Самое главное – нужно успеть сделать это до 31 мая», – добавил представитель салона.

Узнать больше можно на сайте kitchen-chita.ru и в Instagram.