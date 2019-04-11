ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Скидки на кухонные гарнитуры до 40% стартовали в салоне «Уютные кухни» в Чите

,

Распродажа кухонных гарнитуров мебельной фабрики «Витра» со скидками до 40% стартовала в салоне «Уютные кухни» на Шилова, 6а, в Чите при заказе с сайта производителя, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 апреля представитель салона.

«Гурнитуры «Аврора» и «Оранж» сейчас продаются со скидкой 40%, а ещё 12 моделей кухонь до конца мая можно будет купить со скидками от 15% до 25%. Полный список участвующих в акции моделей размещён на нашем сайте. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно перейти на сайт davitamebel.ru, выбрать город Агинское и заказать понравившуюся кухню онлайн, а мы доставим её по Чите», – рассказал собеседник агентства.

В акции участвуют гарнитуры, выполненные в разных стилях, поэтому подобрать подходящий под любой интерьер. Например, кухня «Аврора» предлагает уютное сочетание сливочного цвета с нотками тёмного шоколада и цветочным орнаментом. А коллекция «Оранж» основана на контрастном миксе белого и оранжевого цветов, создающем солнечное настроение.

«Чтобы сделать правильный выбор, мы предлагаем прийти в салон «Уютные кухни» и проконсультироваться у наших сотрудников, а уже затем заказывать понравившийся вариант. Самое главное – нужно успеть сделать это до 31 мая», – добавил представитель салона.

Узнать больше можно на сайте kitchen-chita.ru и в Instagram.

предоставлено рекламодателем
"Аврора", скидка 40%
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
"Оливия грин", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
"Каролина", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
"Глория 3", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
"Афина", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
"Рио 16", скидка 15%
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
"Шарлотта", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
"Тропикана", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
"Тиффани", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
"Софи 22", скидка 15%
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
"Палермо", скидка 25%
Фото: предоставлено рекламодателем
11

ИП Прокудин Олег Валерьянович. ОГРНИП 312701716500041

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Распродажа детских со скидками до 40% стартовала в салонах «Интерия» в Чите

Магазин Zaman с диванами от 11,1 т. руб. и кухнями от 9,9 т. руб. появился на КСК в Чите

Кровать, матрас и подушки со скидкой до 67% – новая акция стартовала в Askona в Чите

Диван украли в необычном рекламном ролике от мебельного дома Zaman в Чите

Новый магазин «Мебель плюс» с диванами от 11,5 т. р. откроется 10 октября в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов анонсировал возможные ограничения, если темпы прироста больных COVID не спадут 8221

Больше 100 забайкальцев скончались от COVID за время пандемии, за сутки — пятеро 6903

Похолодание до 17 градусов мороза ожидается в Забайкалье 23 октября 6408

Трое читинцев погибли в пожаре, возникшем после застолья 5816

Осипов о коронавирусе: Наши решительные меры в первую волну расслабили людей сейчас 5712

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Больше 100 забайкальцев скончались от COVID за время пандемии, за сутки — пятеро 117

Путин заявил, что Россия справится с введёнными против неё санкциями 74

Первый московский троллейбус прибыл в Читу – он проходит техобслуживание 74

Осипов о коронавирусе: Наши решительные меры в первую волну расслабили людей сейчас 72

Не дети заражают коронавирусом взрослых, а наоборот - Роспотребнадзор 59

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+