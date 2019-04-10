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Ремонт

Сайдинг для отделки домов по цене от 111 р. поступил к новому сезону в «Стройзапас» в Чите

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Более 100 видов сайдинга для отделки домов по цене от 111 рублей за полосу размером 300 на 20 сантиметров поступили к новому строительному сезону в компанию «Стройзапас», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 апреля представитель компании.

«Сейчас многие планируют делать ремонт дач и загородных домов, и специально для этого мы привезли виниловый и металлический сайдинг с немецким качеством от компаний Döcke, Grand Line, Nordside и «Альта-Профиль». Благодаря современным материалам и технологиям такой вид отделки хорошо противостоит воздействию воды, солнечного света и может сохранять внешний вид строения на срок до 50 лет», – рассказал собеседник агентства.

Покупатели тут же могут приобрести все необходимые материалы и крепёжные элементы для установки покрытия. Компания бесплатно рассчитает необходимое количество сайдинга и погрузит его. Возможна доставка по Чите и Забайкальскому краю.

Торгово-производственная компания «Стройзапас» по адресу Сухая падь, 5, предлагает теплицы, сайдинг, утеплители, стеновые панели, линолеум, профлист, фанеру, пенопласт, водосточные системы и сухие строительные смеси по выгодным ценам. Весь товар присутствует на складе, а для покупателей действует гибкая система скидок.
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Стройзапас, ул. Сухая падь, 5
  • 8 924 020 4444
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