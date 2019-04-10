Сайдинг для отделки домов по цене от 111 р. поступил к новому сезону в «Стройзапас» в Чите
Более 100 видов сайдинга для отделки домов по цене от 111 рублей за полосу размером 300 на 20 сантиметров поступили к новому строительному сезону в компанию «Стройзапас», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 апреля представитель компании.
«Сейчас многие планируют делать ремонт дач и загородных домов, и специально для этого мы привезли виниловый и металлический сайдинг с немецким качеством от компаний Döcke, Grand Line, Nordside и «Альта-Профиль». Благодаря современным материалам и технологиям такой вид отделки хорошо противостоит воздействию воды, солнечного света и может сохранять внешний вид строения на срок до 50 лет», – рассказал собеседник агентства.
Покупатели тут же могут приобрести все необходимые материалы и крепёжные элементы для установки покрытия. Компания бесплатно рассчитает необходимое количество сайдинга и погрузит его. Возможна доставка по Чите и Забайкальскому краю.
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