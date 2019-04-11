Скидки до 30% на всю корпусную мебель запустит 12-15 апреля «Кислород мебель» в Чите
Салон «Кислород мебель» на Нечаева, 81, в Чите с 12 по 15 апреля включительно запустит скидки до 30% на всю корпусную мебель, в том числе на гостиные, прихожие, детские и шкафы-купе, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 апреля представитель салона.
«Мы уже много лет предлагаем читинцам корпусную мебель от крупнейших фабрик России – надёжную, долговечную и обладающую современным дизайном. А в эти выходные купить уютные гостиные, функциональные спальни, яркие детские, вместительные шкафы-купе, а также столы и стулья разных форм и цветов можно будет со скидкой, доходящей до 30%. Например, это очень удачное время, чтобы освежить интерьер красивой стенкой для гостиной или приобрести шкаф, в котором можно организованно хранить все вещи», – рассказал собеседник агентства.
Помимо этого, «Кислород мебель» предлагает своим покупателям более 15 моделей мягкой мебели, которые могут легко превращаться в полноценные спальные места.
Любую мебель можно купить в рассрочку по карте «Халва» и в кредит от Home Credit. Доставку по городу покупатели получают бесплатно, в том числе, на КСК и ГРЭС.
Узнать подробности о том, какие именно модели участвуют в акции, можно у продавцов-консультантов салона по телефонам 8-914-126-83-08, 8-914-350-22-25 или по адресу: Нечаева, 81 (вход с улицы Шилова).
ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Жители Читы сообщили о пропавших из аптек антибиотиках 75
Сапожников предложил сделать Петропавловск-Камчатский и Читу городами-побратимами 69
Врач назвала самые нужные лекарства во время пандемии 64
Осенние каникулы для школьников в Забайкалье увеличили на неделю из-за COVID 63
Осипов поручил усилить работу горячих линий по COVID-19 в Забайкалье из-за частых жалоб 62