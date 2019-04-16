Входную дверь от 7,9 т. р. бесплатно доставят и установят «Доступные окна» в Чите

Салон «Доступные окна и двери» в Чите бесплатно доставит, поднимет на этаж и установит входные двери стоимостью от 7,9 тысячи рублей, а также подарит дополнительную скидку на пластиковые окна до 30 апреля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 апреля представитель салона.

«Покупатели в нашем салоне оплачивают только стоимость двери. Все остальные работы, включая доставку, подъём на этаж, установку, а также демонтаж старого изделия, мы делаем бесплатно. Также весь апрель мы дарим каждому клиенту дополнительную скидку до 10% на пластиковые окна. Ещё одним бонусом будет придверный коврик», – рассказал собеседник агентства.

В салоне можно приобрести входные двери для квартиры, частного дома, гаража и других строений: морозостойкие, утеплённые, дизайнерские, простые или с декором, а также украшенные металлическими вставками или зеркалами.

«Компания «Доступные окна и двери» работает с проверенными производителями из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока. Доставляем изделия не только по Чите, но и по краю. Возможна покупка в кредит и рассрочку от «Русфинанс Банка»*, – добавил представитель салона.

Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55.

Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход

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