Входную дверь от 7,9 т. р. бесплатно доставят и установят «Доступные окна» в Чите
Салон «Доступные окна и двери» в Чите бесплатно доставит, поднимет на этаж и установит входные двери стоимостью от 7,9 тысячи рублей, а также подарит дополнительную скидку на пластиковые окна до 30 апреля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 апреля представитель салона.
«Покупатели в нашем салоне оплачивают только стоимость двери. Все остальные работы, включая доставку, подъём на этаж, установку, а также демонтаж старого изделия, мы делаем бесплатно. Также весь апрель мы дарим каждому клиенту дополнительную скидку до 10% на пластиковые окна. Ещё одним бонусом будет придверный коврик», – рассказал собеседник агентства.
В салоне можно приобрести входные двери для квартиры, частного дома, гаража и других строений: морозостойкие, утеплённые, дизайнерские, простые или с декором, а также украшенные металлическими вставками или зеркалами.
«Компания «Доступные окна и двери» работает с проверенными производителями из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока. Доставляем изделия не только по Чите, но и по краю. Возможна покупка в кредит и рассрочку от «Русфинанс Банка»*, – добавил представитель салона.
Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55.
ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Читинцы сами просили о строительстве церквей на Ангарской и в Сосновом Бору — Сапожников 253
Два забайкальца за сутки умерли от COVID-19 132
Экс-ведущий «Реутов ТВ» назвал Читу 10-летней давности худшим городом России 94
Опрос о введении дистанционки в школах стартовал на «Чита.Ру» 80
Власти ухудшили прогноз убыли населения в России 49