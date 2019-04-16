ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Входную дверь от 7,9 т. р. бесплатно доставят и установят «Доступные окна» в Чите

,

Салон «Доступные окна и двери» в Чите бесплатно доставит, поднимет на этаж и установит входные двери стоимостью от 7,9 тысячи рублей, а также подарит дополнительную скидку на пластиковые окна до 30 апреля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 апреля представитель салона.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10

«Покупатели в нашем салоне оплачивают только стоимость двери. Все остальные работы, включая доставку, подъём на этаж, установку, а также демонтаж старого изделия, мы делаем бесплатно. Также весь апрель мы дарим каждому клиенту дополнительную скидку до 10% на пластиковые окна. Ещё одним бонусом будет придверный коврик», – рассказал собеседник агентства.

В салоне можно приобрести входные двери для квартиры, частного дома, гаража и других строений: морозостойкие, утеплённые, дизайнерские, простые или с декором, а также украшенные металлическими вставками или зеркалами.

«Компания «Доступные окна и двери» работает с проверенными производителями из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока. Доставляем изделия не только по Чите, но и по краю. Возможна покупка в кредит и рассрочку от «Русфинанс Банка»*, – добавил представитель салона.

Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 (3022) 55-20-55

ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.

ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Поставить окно со скидкой до 50% можно до 31 октября – выгодную акцию продлили в Чите

Скидки до 50% — новые окна с хорошей экономией установят «Доступные окна» в Чите

Акция «Новые окна почти вполовину дешевле» закончится в Чите 30 сентября

Новые окна — почти вполовину дешевле. «Доступные окна» в Чите запустили акцию

Читинская компания подарит входную дверь одному из покупателей окон в июле

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Врач посоветовала, как проверить бессимптомный COVID-19 55758

Два забайкальца за сутки умерли от COVID-19 12216

Забайкалье на короткий срок останется без телевидения и радио 11233

Экс-прокурора в Чите будут судить за изнасилование сожительницы 7637

Студентов ЧГМА попросили покинуть общежития из-за коронавируса 6326

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинцы сами просили о строительстве церквей на Ангарской и в Сосновом Бору — Сапожников 253

Два забайкальца за сутки умерли от COVID-19 132

Экс-ведущий «Реутов ТВ» назвал Читу 10-летней давности худшим городом России 94

Опрос о введении дистанционки в школах стартовал на «Чита.Ру» 80

Власти ухудшили прогноз убыли населения в России 49

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+