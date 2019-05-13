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«Чита – это»: Дома от «Приумножения», построенные на материнский капитал
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Всё больше забайкальских семей, задумываясь о приобретении жилья, отдают предпочтение собственному дому. Оно и понятно: за те же деньги, что стоит небольшая «двушка», можно построить полноценный дом с площадью в два раза больше. К тому же, времена удобств во дворе и воды из колодца канули в прошлое, и сегодня не проблема установить в своём доме хоть биде, хоть ванну с джакузи. Строительная компания «Приумножение» уже более пяти лет помогает жителям Забайкалья воплощать их задумки в реальные проекты и дома.
«Приумножение» существует на рынке Читы с 2007 года. Как рассказывает её руководитель Виктор Ширенин, сначала это была организация под названием ООО «Центрстрой», которая в основном занималась монтажом систем отопления, канализации и прочим благоустройством. Работали на заказах клиентов, участвовали в тендерах, ремонтировали некоторые социальные объекты. В 2015 году компанию захотели переименовать, без тривиальных «строй» и «дом», поскольку организаций с похожими названиями было много. Случались даже путаницы с поставщиками. Так родилось «Приумножение».
Случалось, что, выполняя заказы в частных домах, сотрудники компании понимали: здесь неудобная планировка, там неправильно подобран строительный материал… Со своей точки зрения рассуждали, что можно было построить дом более функциональным и удобным. И мало-помалу пришли к мысли о том, чтобы строить самим.
Случалось, что, выполняя заказы в частных домах, сотрудники компании понимали: здесь неудобная планировка, там неправильно подобран строительный материал… Со своей точки зрения рассуждали, что можно было построить дом более функциональным и удобным. И мало-помалу пришли к мысли о том, чтобы строить самим.
Начинали с малого: возводили дома знакомым, набирались опыта, как говорится, набивали руку.
Материнский капитал как старт большого дела
По словам руководителя отдела продаж Ирины Брызгиной, тема использования материнского капитала для строительства давно витала в воздухе. Вроде бы строительные фирмы знали, что можно пускать эти деньги на возведение жилья. Но с чего начать, как правильно оформить документы, учитывая многочисленные бюрократические нюансы – никто особо вникать в это не стремился. Во-первых, долго, во-вторых, много бумажной волокиты.
Сотрудники «Приумножения» трудностей не боялись. Они этот путь прошли, изучили алгоритм работы, стали сотрудничать с Пенсионным фондом. В 2014 году у компании началась масштабная строительная эпоха с использованием материнского капитала. Своих первых клиентов они помнят до сих пор. А потом подключили ещё и ипотеку.
Один из первых домов, построенных компанией на материнский капитал.
С 2014 года компания обеспечила жильём уже около сотни семей.
Сейчас «Приумножение» строит дома под ключ с полным благоустройством. Если в начале пути было несколько домов год, то сейчас объёмы значительно выросли: в среднем, ежегодно возводится порядка 30 зданий, на которых работает сразу несколько бригад строителей.
«Когда мы берёмся за заказ, клиент может быть уверен: он получит сразу землю, благоустроенный дом и всю внутреннюю обстановку. Обсчитывая необходимую сумму для ипотеки, мы отразим для банка все затраты, включая мебель и переезд. По факту, за сумму ипотеки клиент получит всё, что нужно для жизни», – говорит Ирина Брызгина.
Достаточно просто иметь мечту
Для того, чтобы стать владельцем собственного жилья, достаточно просто описать дом своей мечты специалисту «Приумножения». В нужном вам районе подберут оптимальный участок. И дело не только в цене. Сотрудники оценят его с точки зрения возможности подтопления, бурения скважины, удобства подъезда и других нюансов. А для оформления в собственность составят договор купли-продажи, чтобы ваши затраты были минимальны.
Перед началом строительства дома специалисты сначала составят эскиз, а потом доработают его в проект. Но самое главное: здесь вам составят счёт-смету, в которой будет указана полная стоимость дома, включая затраты на материалы, доставку, рабочих, скважину, канализацию и прочее. А через 2-3 месяца после начала строительства вы уже будете справлять новоселье.
В тексте использованы фото рекламодателя и Дианы Арнольд.
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