«Чита – это»: Дома от «Приумножения», построенные на материнский капитал

«Приумножение» существует на рынке Читы с 2007 года. Как рассказывает её руководитель Виктор Ширенин, сначала это была организация под названием ООО «Центрстрой», которая в основном занималась монтажом систем отопления, канализации и прочим благоустройством. Работали на заказах клиентов, участвовали в тендерах, ремонтировали некоторые социальные объекты. В 2015 году компанию захотели переименовать, без тривиальных «строй» и «дом», поскольку организаций с похожими названиями было много. Случались даже путаницы с поставщиками. Так родилось «Приумножение».



Случалось, что, выполняя заказы в частных домах, сотрудники компании понимали: здесь неудобная планировка, там неправильно подобран строительный материал… Со своей точки зрения рассуждали, что можно было построить дом более функциональным и удобным. И мало-помалу пришли к мысли о том, чтобы строить самим.

