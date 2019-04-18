Пружинные матрасы от 2,8 т. р., поролоновые – от 1,5 т. р. продаст читинский производитель

Читинский центр Всероссийского общества слепых предложил забайкальцам матрасы собственного производства: ватные – от 700 рублей, поролоновые – от 1,5 тысячи рублей, пружинные – от 2,8 тысячи рублей. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 18 апреля сообщил представитель центра.

«Купить матрас из белой ваты, на 100% состоящей из натурального хлопка, для детской кровати можно по цене от 700 рублей. В наших магазинах представлены практически все стандартные размеры, а самый большой ватный матрас 1,8 на 2 метра будет стоить 3,5 тысячи рублей», – рассказал собеседник агентства.

Производитель предлагает поролоновые матрасы разной толщины, которые отлично подойдут для дома, дачи, больниц, детских лагерей и санаториев. Цена – от 1,5 тысячи рублей.

Также предприятие более 30 лет производит пружинные матрасы. В салонах можно подобрать матрас с натуральным или синтетическим наполнением, который прослужит более 10 лет. Стоимость – от 2,8 тысячи рублей за односпальную модель.

Проконсультироваться по подбору матраса можно в любом из магазинов центра. Возможна доставка по Чите, включая отдалённые районы города.

«Кроме того, читинский центр ВОС предлагает замечательные товары для сна собственного производства – подушки, одеяла, матрасовки и постельное бельё по доступным ценам», – рассказал собеседник агентства.