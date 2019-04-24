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Подарки на cумму от 25 т. р. при заказе кухни вручит студия «Белый Кит» в Чите до 31 мая

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Подарки на сумму от 25 тысяч рублей получат читинцы, купившие кухонный гарнитур в студии «Белый Кит» до 31 мая, сообщил 24 апреля корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель студии.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
7
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
8
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
9
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
12
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
13
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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«Мы подарим покупателям три необходимые вещи для любой кухни. Одна из них — британская каменная мойка Aqua Marina, которая на 80% состоит из натурального мрамора. Она устойчива к перепадам температур, ударам и царапинам. Ещё мы подарим столешницу и посудосушитель. Все подробности можно узнать у менеджеров», – рассказал собеседник агентства.

Специалисты студии «Белый Кит» подберут наиболее удобную и функциональную кухонную мебель для каждого покупателя. Также здесь можно оформить рассрочку без переплаты, заказать кухню в любой ценовой категории даже в нестандартное или небольшое помещение.

«Наши клиенты всегда могут заказать гарнитур по размерам своей кухни. Мы изготовим её с учётом индивидуальных потребностей. Работаем в Чите и в Забайкальском крае», – добавил представитель студии.

Больше информации об акциях, новинках и ассортименте студии «Белый Кит» размещено в Instagram, на сайте компании, в группе в «Одноклассниках».

* Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.

ИП Демидов Олег Юрьевич. ОГРНИП 311753626600055.

 
Белый Кит, студия Кухни, ул. Кастринская, 9
  • 8 (3022) 71-23-23
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