«КБЕ-Индустрия» запустила скидки на пластиковые окна в Чите: средняя экономия – до 3 т. р.

Компания «КБЕ-Индустрия» до 31 мая запустила традиционные весенние скидки до 23% на пластиковые окна и балконное остекление, экономия на стандартном кухонном окне с размерами 1,3 на 1,3 метра достигает 3 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 мая сообщил представитель компании.

«Читинцы до конца весны могут заказать установку пластиковых окон, алюминиевых профилей, балконного остекления и внутреннюю отделку балконов, сэкономив почти четверть от суммы заказа. Мы бесплатно высылаем своих специалистов на замеры, а затем привозим и устанавливаем заказанные изделия под ключ, поэтому нашим клиентам не нужно заботиться о доставке, финишной отделке и вывозе мусора», – рассказал собеседник агентства.

Записаться на замер можно по телефонам 41-13-00 и 8-914-467-00-54 или по адресу: Ленина, 29.

Кроме того, «КБЕ-Индустрия» предлагает всё необходимое для самостоятельной установки окон: готовые типовые конструкции, сэндвич-панели, подоконники, монтажную пену, герметики, пароизоляционную ленту, уплотнители, водоотливы, уголки и другие элементы отделки. Подробнее об этом можно узнать в видео:

Индустрия KBE, ул. Ленина, 29