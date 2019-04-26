Распродажа диванов со скидкой до 30% стартовала в «Мебель Плюс» в Чите
Сеть салонов «Мебель Плюс» в Чите открыла распродажу диванов со скидками до 30%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 апреля представитель сети.
«Недорогая и качественная мебель сейчас стала ещё дешевле. До 31 мая мы дарим скидки на обычные диваны, угловые и на комплекты мягкой мебели. Например, диван-книжка стоит всего от 9,9 тысячи рублей, большой угловой с одним креслом – от 25,5 тысячи, а с двумя креслами – от 19,9 тысячи», – рассказал собеседник агентства.
В магазинах сети можно подобрать мягкую мебель для разных интерьеров: современного, классического и даже кантри. Здесь есть диваны с различными механизмами, которые за пару движений раскладываются в полноценное спальное место. Если покупатель не найдёт для себя подходящую модель в наличии, ему изготовят её под заказ по индивидуальным размерам в нужном цвете. Также в салонах «Мебель Плюс» можно найти большой выбор корпусной мебели: кухни, шкафы, спальни, комоды и компьютерные столы.
«К нам можно прийти даже с картинкой понравившейся мебели из интернета. Наши менеджеры оперативно рассчитают стоимость, а мастера подберут материалы и изготовят то, что нужно», – добавил представитель сети.
Больше информации об ассортименте и ценах – в социальной сети «ВКонтакте».
ИП Масиралиев Маматемир Маметович, ОГРНИП: 306753633300140 от 29 ноября 2006 г.
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