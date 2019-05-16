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Ремонт

«Забчита-ремонт» уложит плитку и установит сантехнику в ванных комнатах со скидкой

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Компания «Забчита-ремонт» уложит плитку, установит сантехнику и отремонтирует ванные комнаты под ключ, причём в мае действуют скидки, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 мая представитель компании.

«В нашей компании работают квалифицированные специалисты с 11-летним опытом, которые профессионально укладывают керамическую плитку, устанавливают сантехнику, а также выполняют все необходимые работы, включая электрику. Также мы помогаем подобрать и доставить все необходимые отделочные материалы, поэтому нашим клиентам остаётся только высказать свои пожелания и принять готовую работу», – рассказал собеседник агентства.

При этом заказчик оплачивает ремонт поэтапно – сначала принимает часть сделанной работы и только затем передаёт определённую сумму.

Также компания занимается ремонтами квартир, домов под ключ, установкой сантехники и электрики. Все работы выполняются быстро и качественно, действует годовая гарантия.
Получить консультацию и вызвать специалистов для расчёта можно по телефонам: 8-964-471-03-86, 8-924-571-96-69, 8-914-809-05-06.

Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
3
Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
4
Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
5
Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
8
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
11
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
12
Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
Фото: Ремонт в квартире на Бабушкина, 99. Диана Арнольд
13
 
Забчита-ремонт,
  • 8 924 571 9669
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