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Ремонт

Утилизация со скидками до 50% на новые матрасы и кровати началась в Hilding Anders в Чите

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Фирменный салон умных спальных систем Hilding Anders до 16 мая включительно запустил акцию по утилизации старых матрасов, кроватей и диванов, участники которой получат скидки до 50% на покупку товаров для сна. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 мая сообщил представитель салона.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
8
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
9
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
11
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
12
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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«Во время действия акции читинцы могут обменять свои старые кровати, матрасы и диваны на новые, причём с большой скидкой. При этом мы бесплатно вывезем старые аксессуары для сна и доставим покупку. Благодаря предложению сейчас можно очень выгодно обновить своё спальное место и сделать его гораздо более комфортным, а заодно – без хлопот избавиться от старой мебели или матраса», – рассказал собеседник агентства.

Чтобы каждое утро вставать бодрым и отдохнувшим, салон Hilding Anders предлагает своим покупателям диваны с анатомическими матрасами, трансформируемые кровати с функциями массажа и антихрапа, охлаждающие одеяла, защитные чехлы для матрасов и многое другое. Правильно подобранные принадлежности помогают предотвратить заболевания опорно-двигательного аппарата и делают сон более приятным.

«Практически всё, что представлено в салоне, есть в наличии. Поэтому мы сможем доставить заказ очень быстро, а сборка и доставка крупногабаритных товаров – совершенно бесплатны», – добавил представитель салона.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
 
Фирменный магазин товаров для сна «Hilding Anders», ул. Чкалова, 123
  • 8 (3022) 21-21-23
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