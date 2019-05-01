Утилизация со скидками до 50% на новые матрасы и кровати началась в Hilding Anders в Чите
Фирменный салон умных спальных систем Hilding Anders до 16 мая включительно запустил акцию по утилизации старых матрасов, кроватей и диванов, участники которой получат скидки до 50% на покупку товаров для сна. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 мая сообщил представитель салона.
«Во время действия акции читинцы могут обменять свои старые кровати, матрасы и диваны на новые, причём с большой скидкой. При этом мы бесплатно вывезем старые аксессуары для сна и доставим покупку. Благодаря предложению сейчас можно очень выгодно обновить своё спальное место и сделать его гораздо более комфортным, а заодно – без хлопот избавиться от старой мебели или матраса», – рассказал собеседник агентства.
Чтобы каждое утро вставать бодрым и отдохнувшим, салон Hilding Anders предлагает своим покупателям диваны с анатомическими матрасами, трансформируемые кровати с функциями массажа и антихрапа, охлаждающие одеяла, защитные чехлы для матрасов и многое другое. Правильно подобранные принадлежности помогают предотвратить заболевания опорно-двигательного аппарата и делают сон более приятным.
«Практически всё, что представлено в салоне, есть в наличии. Поэтому мы сможем доставить заказ очень быстро, а сборка и доставка крупногабаритных товаров – совершенно бесплатны», – добавил представитель салона.
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