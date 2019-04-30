Скидка 20% на входные двери будет действовать в Чите до 15 мая

Компания «Доступные окна и двери» в Чите до 15 мая подарит скидку 20% на все входные двери, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 30 апреля представитель компании.

«Наши покупатели получат не только дверь со скидкой, но и бесплатную доставку, установку, демонтаж и вывоз старого изделия. До середины мая входная дверь в квартиру со всеми услугами обойдётся от 11 тысяч рублей», – рассказал собеседник агентства.

Компания собрала в своём магазине изделия от проверенных российских производителей из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока по приемлемым ценам. Двери отличаются не только качеством, но и внешним видом. Многие модели украшены металлическими вставками, а изнутри оформлены зеркалами и декоративными панелями. Посмотреть весь ассортимент и цены можно на сайте.

«Мы работаем все майские праздники, кроме 9 мая. Задать любые вопросы в эти дни и получить интересующую информацию можно будет по телефону: 8-914-808-2055», – добавил представитель компании.

Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход

ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073