ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Скидка 20% на входные двери будет действовать в Чите до 15 мая

,

Компания «Доступные окна и двери» в Чите до 15 мая подарит скидку 20% на все входные двери, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 30 апреля представитель компании.

«Наши покупатели получат не только дверь со скидкой, но и бесплатную доставку, установку, демонтаж и вывоз старого изделия. До середины мая входная дверь в квартиру со всеми услугами обойдётся от 11 тысяч рублей», – рассказал собеседник агентства.

Компания собрала в своём магазине изделия от проверенных российских производителей из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока по приемлемым ценам. Двери отличаются не только качеством, но и внешним видом. Многие модели украшены металлическими вставками, а изнутри оформлены зеркалами и декоративными панелями. Посмотреть весь ассортимент и цены можно на сайте.

«Мы работаем все майские праздники, кроме 9 мая. Задать любые вопросы в эти дни и получить интересующую информацию можно будет по телефону: 8-914-808-2055», – добавил представитель компании.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 (3022) 55-20-55

ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Поставить окно со скидкой до 50% можно до 31 октября – выгодную акцию продлили в Чите

Скидки до 50% — новые окна с хорошей экономией установят «Доступные окна» в Чите

Акция «Новые окна почти вполовину дешевле» закончится в Чите 30 сентября

Новые окна — почти вполовину дешевле. «Доступные окна» в Чите запустили акцию

Читинская компания подарит входную дверь одному из покупателей окон в июле

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Врач посоветовала, как проверить бессимптомный COVID-19 55758

Два забайкальца за сутки умерли от COVID-19 12216

Забайкалье на короткий срок останется без телевидения и радио 11233

Экс-прокурора в Чите будут судить за изнасилование сожительницы 7637

Студентов ЧГМА попросили покинуть общежития из-за коронавируса 6326

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинцы сами просили о строительстве церквей на Ангарской и в Сосновом Бору — Сапожников 253

Два забайкальца за сутки умерли от COVID-19 132

Экс-ведущий «Реутов ТВ» назвал Читу 10-летней давности худшим городом России 94

Опрос о введении дистанционки в школах стартовал на «Чита.Ру» 80

Власти ухудшили прогноз убыли населения в России 49

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+