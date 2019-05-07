ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Тотальную распродажу корпусной мебели со скидками до 40% запустила «Карина» в Чите

,

Сеть мебельных салонов «Карина» в Чите до 12 мая запустила тотальную распродажу спален, кухонь, прихожих, гостиных и другой корпусной мебели из прошлых коллекций со скидками от 10% до 40%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 мая представитель сети.

«Только в течение этой недели у читинцев есть возможность купить новую мебель с очень большой выгодой. Огромный выбор шкафов, стенок, кроватей, комодов, столов, тумб и туалетных столиков – всё это участвует в распродаже и доступно для покупки уже сегодня. Благодаря разнообразному дизайну наши покупатели могут подобрать подходящую мебель под любой стиль интерьера», – рассказал собеседник агентства.

Также сейчас можно выгодно обновить и мягкую мебель: каждый день с 10.00 до 13.00 действует скидка 15% на диваны и кресла собственного производства сети салонов «Карина». Подробнее об участвующих в акциях товарах расскажут продавцы-консультанты салонов.

Следить за новостями сети мебельных салонов «Карина» можно в социальных сетях Instagram или «Одноклассники».

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
7
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
8
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
11
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
12
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
13
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
14
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
15
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
16
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
17
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
18
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
19
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
20
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
21
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
22
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
23
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
24
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
25
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
26
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
27
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
28
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
29
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
30
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
31
 
Карина, сеть мебельных салонов, ул. Ленина, 149а
  • 8 (3022) 35-54-54


«Совкомбанк», Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
«ОТП Банк», Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г.
«Почта Банк», Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Гостиные от 10,9 т. р., диваны от 16 т. р. и спальни от 25,35 т. р. поступили в «Карину»

Гостиная за 11 т. р., спальня за 25 т. и другие причины зайти в «Карину»

Скидки до 40% на кухни, диваны, спальни, гостиные продлятся до 14 января в «Карине» в Чите

Новогодняя распродажа диванов, гостиных, спален, детских началась в «Карине» в Чите

Полкухни в подарок, скидки до 60% и другие акции запустили «Кухни Мария» и «Едим дома!»

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля 9066

Читинца избили в баре за высказывание про геев 7594

«Нефтемаркет» закроет пять АЗС в районах Забайкалья из-за убытков 7295

Причиной смерти женщины с ребёнком в читинской квартире стала утечка газа 6336

Инструктор «Академии Здоровья» 2 дня назад пропал в Чите 5750

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля 58

Цены на продукты повысятся в Чите из-за коронавируса - «Опора России» 51

«Нефтемаркет» закроет пять АЗС в районах Забайкалья из-за убытков 46

Читинца избили в баре за высказывание про геев 45

Депутаты заксобрания Забайкалья одобрили льготы на тепло для религиозных организаций 39

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+