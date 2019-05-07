Тотальную распродажу корпусной мебели со скидками до 40% запустила «Карина» в Чите
Сеть мебельных салонов «Карина» в Чите до 12 мая запустила тотальную распродажу спален, кухонь, прихожих, гостиных и другой корпусной мебели из прошлых коллекций со скидками от 10% до 40%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 мая представитель сети.
«Только в течение этой недели у читинцев есть возможность купить новую мебель с очень большой выгодой. Огромный выбор шкафов, стенок, кроватей, комодов, столов, тумб и туалетных столиков – всё это участвует в распродаже и доступно для покупки уже сегодня. Благодаря разнообразному дизайну наши покупатели могут подобрать подходящую мебель под любой стиль интерьера», – рассказал собеседник агентства.
Также сейчас можно выгодно обновить и мягкую мебель: каждый день с 10.00 до 13.00 действует скидка 15% на диваны и кресла собственного производства сети салонов «Карина». Подробнее об участвующих в акциях товарах расскажут продавцы-консультанты салонов.
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