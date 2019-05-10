Скидка 30% на окна и балконы будет действовать в «Алюком» в Чите только до 15 мая
Компания «Алюком» в Чите подарит «победные» скидки 30% на окна и балконы, которые будут действовать только до 15 мая, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 мая представитель компании.
«В честь наступающего праздника мы решили провести акцию «Победные скидки» и будем продавать наши изделия почти на треть дешевле. Только в особенные даты наша компания может себе позволить продавать продукцию по сниженной цене», – рассказал собеседник агентства.
«Алюком» – одна из немногих компаний, кто создаёт окна класса А по европейскому стандарту в Забайкальском крае. Здесь можно заказать окна, не пропускающие шум, дым и пыль, сделать холодное или тёплое остекление балкона, а также остеклить веранду панорамными окнами.
«И это ещё не всё. При заказе окна либо балконного остекления мы подарим москитную сетку стоимостью до 3 тысяч рублей. В зависимости от типа окна клиент получит в подарок обычную сетку или сетку «Антипыль» либо «Антикошка». На всю продукцию действует гарантия 5 лет», – добавил представитель компании.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 230
Бывший Дворец спорта в Чите снесут для строительства семейного центра 144
Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии 68
Неизвестные украли 13 метров трубы для подачи кислорода пациентам горбольницы №1 в Чите 65
Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд - СМИ 44