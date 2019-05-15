Скидки на крепёж в честь своего открытия подарит магазин «Кузьмич» в Чите

Новый магазин строительных материалов «Кузьмич» подарит скидку 10% на все виды крепежа в честь своего недавнего открытия, а также бесплатную установку купленной входной двери, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 мая представитель магазина.

«Наш магазин открылся 12 мая. В нём можно найти входные двери, полистиролбетон, цемент, штукатурку, кровельные материалы, профлист, утеплители, листовой материал, лаки и краски, слесарно-монтажные инструменты. А на различные крепёжные изделия действует скидка 10%», – рассказал собеседник агентства.

Купив любой товар до 20 мая, читинцы получат дисконтные карты со скидкой от 3 до 10%.

«Также у нас можно заказать доставку стройматериалов и любые строительные услуги, в том числе строительство домов любой сложности. Мы приглашаем к сотрудничеству оптовиков, крупные организации и строительные фирмы. У нас низкие оптовые цены», – добавил собеседник агентства.

Кузьмич, ш. Объездное, 24А, пав. 12 (ТЦ "Кольцевой")