ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Скидки на крепёж в честь своего открытия подарит магазин «Кузьмич» в Чите

,

Новый магазин строительных материалов «Кузьмич» подарит скидку 10% на все виды крепежа в честь своего недавнего открытия, а также бесплатную установку купленной входной двери, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 мая представитель магазина.

«Наш магазин открылся 12 мая. В нём можно найти входные двери, полистиролбетон, цемент, штукатурку, кровельные материалы, профлист, утеплители, листовой материал, лаки и краски, слесарно-монтажные инструменты. А на различные крепёжные изделия действует скидка 10%», – рассказал собеседник агентства.

Купив любой товар до 20 мая, читинцы получат дисконтные карты со скидкой от 3 до 10%.

«Также у нас можно заказать доставку стройматериалов и любые строительные услуги, в том числе строительство домов любой сложности. Мы приглашаем к сотрудничеству оптовиков, крупные организации и строительные фирмы. У нас низкие оптовые цены», – добавил собеседник агентства.

 
Кузьмич, ш. Объездное, 24А, пав. 12 (ТЦ "Кольцевой")
  • 8 (3022) 50-05-05
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Устойчивые к морозам до -40 градусов входные двери поступили в «Кузьмич» в Чите

Металлические двери от 3 990 р. и межкомнатные от 5 990 р. поступили в «Кузьмич» в Чите

Бесплатную установку дверей, пену и анкеры подарит «Кузьмич» в Чите

Установку стоимостью 2 тыс. р. подарит покупателям входных и межкомнатных дверей «Кузьмич»

Преображение 2 квартир – в хрущёвке и новостройке – показала студия «Здесь Ремонт» в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 13421

Около 50 автомобилистов собрались в Чите, чтобы почтить память убитого Добрынина 13263

Больше 50 пожарных тушат крытый рынок на Острове в Чите 11477

Спортивный журналист Тимур Ламбаев скончался в моностационаре Читы 9378

Пожар торгового центра в Чите начался с пристроенного кафе – МЧС 9159

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 230

Бывший Дворец спорта в Чите снесут для строительства семейного центра 144

Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии 68

Неизвестные украли 13 метров трубы для подачи кислорода пациентам горбольницы №1 в Чите 65

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд - СМИ 44

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+