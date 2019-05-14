Входные двери от 7,9 т. р. для дачи и дома бесплатно доставят и установят в Чите

Салон «Доступные окна и двери» в Чите бесплатно доставит и установит входные двери стоимостью от 7,9 тысячи рублей для дачи и дома, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 мая представитель салона.

«Установить новую входную дверь сейчас можно всего за 7,9 тысячи рублей. В нашем салоне покупатель оплачивает только стоимость изделия. Доставка, подъём на этаж, установка, а также демонтаж старой двери – всё это мы делаем бесплатно», – рассказал собеседник агентства.

В салоне можно приобрести входные двери для квартиры, частного дома, дачи или гаража. Клиенты найдут здесь морозостойкие, утеплённые, дизайнерские двери, простые или украшенные металлическими вставками и зеркалами.

«Компания «Доступные окна и двери» работает с проверенными производителями из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока. Возможна покупка в кредит и рассрочку от «Русфинанс Банка»*, – добавил представитель салона.

Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55.

Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход

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