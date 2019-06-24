Трёхкомнатные квартиры на Тимирязева, 23, продаст «Тантал» по акции до 1 августа

Строительная компания «Тантал» до 1 августа продаст трёхкомнатные квартиры в строящемся доме по улице Тимирязева, 23, по цене 57,5 тысяч рублей за квадратный метр по акции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 июня представитель застройщика.

Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

«Квартиры площадью 88,5 и 90,2 квадратных метров в третьем и четвёртом подъездах планируется сдать в 2020 году. До 1 августа мы оформим рассрочку без переплаты от застройщика на 1,5 года со сниженным первоначальным взносом всего 10% по действующей цене. Если нужно, поможем выгодно продать жильё клиента», – рассказал собеседник агентства.

Квартиры оригинальной планировки будут сдаваться с оштукатуренными стенами, балконным остеклением, электрикой и бетонной стяжкой на полу. В доме будут оформлены дизайнерские подъезды.

В акции участвуют только трёхкомнатные квартиры. В наличии есть двухкомнатные квартиры, евродвушки и студии.

«Звонить по телефону 712-888 можно в любое время без выходных», – добавил представитель застройщика.

Тантал, ул. Нагорная, 26, офис 2

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Проектные декларации ООО «Тантал» размещены на сайте chita-tantal.ru.