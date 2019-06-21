Термосберегающие двери Snegir, экономящие расходы на топливо зимой, привёз Torex в Читу

Салон дверей Torex в Чите привёз термосберегающие двери Snegir, созданные специально для частных домов и позволяющие сэкономить на топливе зимой, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 июня представитель салона.

«Двери новой марки Snegir – это выгодное вложение в строительство тёплого дома. Они существенно экономят расходы на топливо зимой, поскольку не пропускает холод внутрь благодаря терморазрыву. С такой дверью не нужно устанавливать вторую или строить тамбур», – рассказал собеседник агентства.

Терморазрыв в полотне «делит» дверь на внешнюю и внутреннюю половины. Первая не пускает холод внутрь, вторая — удерживает тепло в доме. Это предотвращает образование конденсата и наледи. Разработчики добавили пять слоёв утеплителей, по три контура примыкания и уплотнения, чтобы дверь максимально противостояла морозу и коррозии, что делает её одной из лучших дверей для загородного дома.

«Внутреннюю поверхность двери можно подобрать под интерьер. В наличии цвета: пепельный дуб, мраморный орех, слоновая кость. Если клиенту нужен другой оттенок, мы привезём такую дверь под заказ», – добавил представитель салона.

Torex, мкр Северный, 37а

ООО «ТОРЭКС-ЧИТА». Вокзальная, 3, литер б. ОГРН 1157536000500.