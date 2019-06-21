ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Термосберегающие двери Snegir, экономящие расходы на топливо зимой, привёз Torex в Читу

,

Салон дверей Torex в Чите привёз термосберегающие двери Snegir, созданные специально для частных домов и позволяющие сэкономить на топливе зимой, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 июня представитель салона.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
11

«Двери новой марки Snegir – это выгодное вложение в строительство тёплого дома. Они существенно экономят расходы на топливо зимой, поскольку не пропускает холод внутрь благодаря терморазрыву. С такой дверью не нужно устанавливать вторую или строить тамбур», – рассказал собеседник агентства.

Терморазрыв в полотне «делит» дверь на внешнюю и внутреннюю половины. Первая не пускает холод внутрь, вторая — удерживает тепло в доме. Это предотвращает образование конденсата и наледи. Разработчики добавили пять слоёв утеплителей, по три контура примыкания и уплотнения, чтобы дверь максимально противостояла морозу и коррозии, что делает её одной из лучших дверей для загородного дома.

«Внутреннюю поверхность двери можно подобрать под интерьер. В наличии цвета: пепельный дуб, мраморный орех, слоновая кость. Если клиенту нужен другой оттенок, мы привезём такую дверь под заказ», – добавил представитель салона.

 
Torex, мкр Северный, 37а
  • 8 (3022) 21-75-85

ООО «ТОРЭКС-ЧИТА». Вокзальная, 3, литер б. ОГРН 1157536000500.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Онлайн-консультации через WhatsApp и Viber запустил дверной салон Torex в Чите

Магазин Torex сохранил цены 2019 года на двери в Чите

Герметичное и тёплое балконное остекление за 2 999 р. в месяц установит «Алюком» в Чите

Колонны и биде в квартирах от 5 до 10 млн руб. – обзор Доски объявлений 3

Установку стоимостью 2 тыс. р. подарит покупателям входных и межкомнатных дверей «Кузьмич»

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 10102

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 9910

Роспотребнадзор подготовил три этапа снятия режима самоизоляции 9596

Жителей Угдана эвакуировали из-за сильного пожара — на тушении работает самолёт Бе-200 7472

Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 6488

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81

Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62

Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61

Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+