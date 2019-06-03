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Ремонт

Беспроцентную трёхмесячную рассрочку на входные двери оформят «Доступные двери» в Чите

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Салон «Доступные окна и двери» в Чите запустил акцию до 15 июня, по которой оформит трёхмесячную рассрочку без процентов на любые входные двери, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 июня представитель салона.

«Купить сейчас новую входную дверь стало ещё проще. В рассрочку она обойдётся от 4 тысяч рублей в месяц. При этом доставка, подъём на этаж, демонтаж старой двери и установка новой будут бесплатными», – рассказал собеседник агентства.

В салоне представлены входные двери для квартиры, частного дома, гаража и других строений. Консультанты помогут выбрать наиболее подходящий вариант. Например, для частного дома хорошо подойдут морозостойкие двери с терморазрывом.

В салоне представлены как модели без декора, так и двери, украшенные снаружи металлическими вставками, а с внутренней стороны – зеркалами.

«Наша компания работает с проверенными производителями из Новосибирска, Ярославля, Йошкар-Олы, Саратова, Благовещенска и Владивостока. Доставка осуществляется и по Забайкальскому краю. Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55», – добавил представитель компании.

Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 (3022) 55-20-55

ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073.

Рассрочку предоставляет салон «Доступные окна» без использования банковских продуктов./i>

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