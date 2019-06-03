Скидки на кухни с резными фасадами от фабрики «Любимый дом» стартовали в Чите

Сеть салонов «Любимый дом» с 1 по 30 июня снизит стоимость кухонных гарнитуров из двух популярных коллекций на 20%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 июня представитель сети.

«Амели» — светлая современная кухня в стиле «Прованс», с объёмными резными фасадами, фурнитурой «под старину» и особой текстурой, которая подчёркивает красоту природного рисунка дерева. Кухонные гарнитуры «Италия» — это спокойная классика в благородных оттенках «дуб тёмный» и «дуб светлый». До 30 июня на кухни этих коллекций будет действовать скидка 20%», — рассказал собеседник агентства.

Покупатели могут воспользоваться услугой виртуальной «примерки» мебели и ещё до оформления заказа увидеть, как будет выглядеть кухня. Консультант салона бесплатно подберёт необходимую комбинацию модулей и расставит их в 3D-проекте будущего интерьера.

Изучить ассортимент и узнать подробности можно в фирменных магазинах «Любимый дом» в микрорайоне Царский, 5, на Балябина, 13, и на

Шилова, 89.