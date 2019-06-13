ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Керамическая плитка ручной работы и фартуки из стекла для кухонь поступили в «Белый Кит»

,

Студия кухонной мебели «Белый Кит» представила в Чите две новинки: дизайнерскую керамическую плитку ручной работы «Прима Керамика» и фартуки из стекла в алюминиевом профиле с подсветкой, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 июня представитель студии.

«Каждая плиточка приобретает индивидуальную фактуру и окраску, а глазурь защищает основу от влаги и высоких температур. «Прима Керамика» предлагает более 140 цветов в основной палитре, несколько вариантов форм, видов глазури и даже отделку золотистыми, серебристыми, перламутровыми и другими вкраплениями», – рассказал собеседник агентства.

Покупатели также могут выбрать индивидуальный орнамент, оттенок и размер керамической плитки, благодаря чему интерьер станет уникальным. В оформлении используются и другие решения: «винтажная акварель» создаёт неповторимый тонированный рисунок на каждой плитке, а технология «кракле» создаёт художественные трещинки на глазури. Студия «Белый Кит» является эксклюзивным представителем «Прима Керамики», поэтому купить такую плитку можно только здесь.

Вторая новинка – стеклянные фартуки с однотонной окраской и фотопечатью – это современная альтернатива кафельной плитке. Панели обрамляются лаконичным алюминиевым профилем, а крепления находятся за стеклом и не видны глазу. Фартук не соприкасается со стеной, что исключает нагрузку на стекло и его возможный раскол. Также в профиль можно встроить светодиодную ленту для подсветки.

В студии «Белый Кит» подберут удобную и функциональную кухонную мебель по индивидуальным размерам для каждого покупателя. Здесь можно оформить рассрочку без переплаты, заказать кухню в любой ценовой категории даже в нестандартное или небольшое помещение, получить индивидуальные скидки. Больше информации размещено на сайте компании, в группе в «Одноклассниках» и Instagram.

Керамическая плитка:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
6

Стеклянные фартуки:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Ассортимент салона:

Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
1
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
2
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
3
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
4
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
5
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
6
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
7
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
8
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
9
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
10
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
11
 
Белый Кит, студия Кухни, ул. Кастринская, 9
  • 8 (3022) 71-23-23

ИП Демидов Олег Юрьевич. ОГРНИП 311753626600055.

* Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Столешница и мойка из искусственного камня в подарок — «Белый Кит» в Чите запустил акцию

Мебель и декор для дома актуальных трендов подберут в салоне Gnezdo в Чите

«Интерия» подарит матрас при покупке спального гарнитура до конца сентября

Производство корпусной мебели на заказ открылось в Чите на Шилова, 35

Скидки до 40% на диваны-кровати с анатомическими матрасами запустил Hilding Anders в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Эксперт отнёс Забайкалье к «красным» регионам с отрицательной тенденцией по коронавирусу 6198

Коронавирусом в Забайкалье за сутки заразились 58 человек 5036

Фармаколог обосновал стоимость российского препарата от коронавируса 4487

Уроженец Забайкалья выиграл турнир по национальной калмыцкой борьбе в Элисте 4208

Общественница объяснила, почему жители трезвой Ульяновки ездят за алкоголем в другие сёла 3783

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Министр ЖКХ отметил улучшение качества работы управляющих компаний в Забайкалье 59

Общественница объяснила, почему жители трезвой Ульяновки ездят за алкоголем в другие сёла 56

Фармаколог обосновал стоимость российского препарата от коронавируса 40

Коронавирусом в Забайкалье за сутки заразились 58 человек 39

Эксперт отнёс Забайкалье к «красным» регионам с отрицательной тенденцией по коронавирусу 35

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+