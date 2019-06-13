Керамическая плитка ручной работы и фартуки из стекла для кухонь поступили в «Белый Кит»

Студия кухонной мебели «Белый Кит» представила в Чите две новинки: дизайнерскую керамическую плитку ручной работы «Прима Керамика» и фартуки из стекла в алюминиевом профиле с подсветкой, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 июня представитель студии.

«Каждая плиточка приобретает индивидуальную фактуру и окраску, а глазурь защищает основу от влаги и высоких температур. «Прима Керамика» предлагает более 140 цветов в основной палитре, несколько вариантов форм, видов глазури и даже отделку золотистыми, серебристыми, перламутровыми и другими вкраплениями», – рассказал собеседник агентства.

Покупатели также могут выбрать индивидуальный орнамент, оттенок и размер керамической плитки, благодаря чему интерьер станет уникальным. В оформлении используются и другие решения: «винтажная акварель» создаёт неповторимый тонированный рисунок на каждой плитке, а технология «кракле» создаёт художественные трещинки на глазури. Студия «Белый Кит» является эксклюзивным представителем «Прима Керамики», поэтому купить такую плитку можно только здесь.

Вторая новинка – стеклянные фартуки с однотонной окраской и фотопечатью – это современная альтернатива кафельной плитке. Панели обрамляются лаконичным алюминиевым профилем, а крепления находятся за стеклом и не видны глазу. Фартук не соприкасается со стеной, что исключает нагрузку на стекло и его возможный раскол. Также в профиль можно встроить светодиодную ленту для подсветки.

Instagram. В студии «Белый Кит» подберут удобную и функциональную кухонную мебель по индивидуальным размерам для каждого покупателя. Здесь можно оформить рассрочку без переплаты, заказать кухню в любой ценовой категории даже в нестандартное или небольшое помещение, получить индивидуальные скидки. Больше информации размещено на сайте компании , в группе в «Одноклассниках»

Керамическая плитка: