Скидку на выравнивание стен, укладку плитки и другую отделку подарит «Забстройремонт»
Строительная компания «Забстройремонт» выполнит любые виды отделочных работ, в том числе выравнивание стен, потолков, укладку плитки, наклеивание обоев, со скидкой 10% при заказе ремонта под ключ, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 июня представитель компании.
«При заказе ремонта под ключ всей квартиры, офиса, дома или отдельно ванной комнаты на отделку мы подарим скидку 10%. Она действует на выравнивание поверхностей, наклеивание обоев, укладку плитки, паркета, ламината, линолеума или другого напольного покрытия», – рассказал собеседник агентства.
Специалисты компании монтируют подвесные и натяжные потолки, устанавливают пластиковые окна, межкомнатные двери, проводят все сантехнические и электромонтажные работы. Представитель компании бесплатно выезжает на место будущего ремонта для замера и оценки стоимости.
«Также мы проводим фасадные и строительные работы. Строим дома с нуля, обшиваем сайдингом, делаем кровлю. Заказы мы выполняем точно в установленные сроки, а на свою работу даём гарантию 1 год», – добавил представитель компании.
Посмотреть на результаты работы компании можно на сайте.
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