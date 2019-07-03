Скидки до 50% на все пластиковые окна запустила компания «Доступные окна» в Чите
Скидки до 50% на все виды пластиковых окон начали действовать в компании «Доступные окна», акция продлится до 15 июля. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 июля сообщил представитель компании.
«Так, к примеру, двухстворчатое окно в средней комплектации с установкой и отделкой откосов панелями в кирпичном доме вместо 22,2 тысячи рублей будет стоить всего 16 тысяч*», – рассказал собеседник агентства.
Компания устанавливает окна в квартиры, загородные дома, жилые помещения, в бани и сауны. Есть предложения и для особых случаев – это дизайнерские окна практически любых форм и цветов. Большим спросом у читинцев пользуются классические модели из надёжного и долговечного профиля Veka. Вызов замерщика, доставка по городу, подъём на этаж, вынос строительного мусора и заключение договора предоставляются бесплатно.
Записаться на бесплатный замер можно на сайте и по телефонам: 8-914-808-20-55 и 552-055.
*Скидки до 50% не распространяются на монтаж и комплектующие к окнам.
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