Магазин обоев, дверей, ламината и люстр компании «Здесь Ремонт» открылся в Чите

Студия интерьерных решений «Здесь Ремонт», оказывающая все услуги по отделке помещений, открыла свой первый магазин отделочных материалов на Нагорной, 26. Там уже можно приобрести обои, двери, дверную фурнитуру, ламинат и дизайнерские люстры, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 июля представитель магазина.

«Мы уже не первый год занимаемся отделкой квартир, поэтому для ассортимента магазина отобрали только те материалы, качество которых проверили на собственном опыте. Так, у нас представлено более 400 видов обоев, а также фотообои, фрески и другие настенные покрытия», – рассказал собеседник агентства.

В магазине можно приобрести межкомнатные двери с покрытием из экошпона, устойчивым к воде, моющим средствами, выцветанию и выгоранию. Царговая конструкция на основе соснового бруса придаёт дверям прочность и жёсткость. Также здесь продаётся дверная фурнитура Sillur, Archie, Adden Bau и Bussarе с гарантией до 20 лет.

Ламинат представлен продукцией компании Kastamonu – это износостойкое напольное покрытие с влагоустойчивой пропиткой и декорами, максимально точно повторяющими красоту натурального дерева.

Также «Здесь Ремонт» предлагает дизайнерские люстры Natali Kovaltseva, в производстве которых используются хрусталь, муранское стекло, перламутр, бронза и золото. При этом цены на люстры в магазине вполне доступны.

«Кроме того, у нас по-прежнему можно заказать любые услуги по ремонту квартиры, а также натяжные потолки», – добавил представитель магазина.

При этом, при покупке отделочных материалов и заказе услуг возможно оформление кредита или рассрочки*.