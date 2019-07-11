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Ремонт

Детскую мебель со скидками распродаст сеть мебельных салонов «Интерия» в Чите

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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Сеть мебельных салонов «Интерия» в преддверии нового учебного года распродаст детскую мебель со скидками до 20%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 июля представитель сети.

«Письменные и компьютерные столы, кресла и стулья, кровати и мини-диваны, а также мебель для хранения детских принадлежностей — всё это покупатели найдут у нас в магазине. И самое главное, им больше не придётся переживать за качество этих вещей, ведь вся наша мебель делается из проверенных и экологичных материалов», — рассказал собеседник агентства.

В магазинах сети «Интерия», расположенных на 2 этаже «Города мастеров» и на 4 этаже ТЦ «Арена» на Красной звезды, 70, можно подобрать как готовые решения для детских спален, так и создать свой неповторимый комплект. Практически вся мебель здесь модульная, а значит она хорошо сочетается между собой и подходит для комнат любых размеров. Консультанты салона помогут бесплатно сделать 3D-проект помещения.

«До начала нового учебного года осталось меньше двух месяцев. Мы считаем, что сейчас самое время заняться организацией рабочего пространства для будущих школьников, поскольку от этого во многом зависит с каким настроением ребёнок пойдёт в школу», — добавил представитель сети.

Следить за новинками и акциями можно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Телефон для справок — 217-104.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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Интерия, ул. Богомягкова, 50 (ТЦ «Аврора», 2 этаж)
  • 8 (3022) 21-71-04

ИП Карепова Анна Александровна. ОГРНИП 317753600027912.

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