Бельгийские ковры из вискозы с рельефными рисунками поступили в магазин на Бабушкина, 108

Фото: Kseniya Zimina Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Новая коллекция бельгийских ковров Genova с рельефными рисунками и узорами поступила в магазин «Ковры» на Бабушкина, 108, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 июля представитель магазина.

«Бельгийские ковры Genova давно известны нашим покупателям: они сравнительно доступны и очень долговечны благодаря использованию волокон акрила и вискозы. Но самое главное их достоинство – это дизайн. Каждый ковёр отличается чёткими объёмными узорами и орнаментами в стилях прованс, барокко, модерн и ампир, причём многие модели напоминают гобелены. А ещё, подобно коврам из натурального шёлка, изделия Genova способны менять оттенок в зависимости от освещения», – рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, магазин «Ковры» предлагает своим покупателям самые разные ковры, ковровые изделия, напольные покрытия, циновки и многое другое, что поможет сделать дом, квартиру, кабинет или офис более уютными. Полный ассортимент размещён на сайте kover75.ru.

«Края всех метражных изделий мы можем обработать на оверлоке. Действует доставка по Чите и Забайкальскому краю», – добавил представитель магазина.