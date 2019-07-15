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Ремонт

Входные металлические и межкомнатные двери от 3 990 р. поступили в «Дверной дискаунтер»

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Новые модели входных металлических дверей с доставкой и установкой в подарок, а также межкомнатные двери с отделкой из эко-шпона по цене 3 990 рублей и пластиковые окна поступили в «Дверной дискаунтер» на Объездном шоссе, 26. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 июля сообщил представитель дверного дискаунтера.

«Одна из новинок – межкомнатные двери с покрытием из эко-шпона, который имитирует натуральное дерево, не боится физического воздействия, царапин, влаги и выгорания. В наличии есть двери нескольких разных оттенков, чтобы каждый покупатель мог выбрать нужный под свой интерьер», – рассказал собеседник агентства.

«Дверной дискаунтер» также предлагает своим покупателям входные металлические двери: от простых недорогих моделей до премиальных дверей, оснащённых несколькими замками, ночными задвижками, декоративными накладками и зеркалами с внутренней стороны. На входные двери также действуют акции – например, покупатели двери «Йошкар» производства Китая по цене 11 990 рублей получают доставку и установку в подарок.

Кроме того, в «Дверном дискаунтере» можно приобрести двери с терморазрывом, оптимально подходящие для частных домов и коттеджей в забайкальском климате, по цене от 25 000 рублей, а также сейф-двери с банковским классом защиты от российского бренда Portalle.

«Для некоторых моделей входных дверей установка бесплатна, действует доставка по Чите и районам края. Возможно покупка в кредит. Все модели есть в наличии, а получить товар можно прямо в месте оплаты», – добавил представитель магазина.

Помимо продажи дверей дискаунтер предлагает дверную фурнитуру, а также изготавливает на заказ и устанавливает пластиковые окна.
Диана Арнольд
Входная дверь "Йошкар" производства Китая, цена - 11 990 рублей
Фото: Диана Арнольд
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Дверной дискаунтер, «Тёплые двери», Объездное шоссе, 24 (ТЦ «Кольцевой»)
  • 8 (3022) 714-100

ПАО КБ «Восточный», Генеральная лицензия Банка России 1460 от 24.10.2014 г.
АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

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