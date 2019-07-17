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Строительные и отделочные материалы доставит на дом интернет-магазин «Метр» в Чите

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Интернет-магазин стройматериалов торговой компании «Метр» доставит любые строительные и отделочные материалы своим покупателям на дом, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 июля представитель компании.

«Сейчас многие делают ремонт, но далеко не у всех читинцев есть возможность привезти купленные стройматериалы домой. Даже если в семье есть легковой автомобиль, на нём всё равно не получится увезти крупногабаритные грузы – листы гипсокартона или гипсоволокна, рулоны линолеума, мешки с цементом и другие товары. ТК «Метр» решает эту проблему – на нашем сайте можно заказать любые стройматериалы, и мы сами их доставим куда нужно», – рассказал собеседник агентства.

Ассортимент интернет-магазина включает в себя все необходимые категории строительных и отделочных материалов: сантехнику, двери, крепёж, настенные и напольные покрытия, керамическую плитку, теплоизоляцию, лакокрасочные материалы, электротовары. В том числе здесь можно купить с доставкой всё, что нужно для отопления – актуальные сейчас радиаторы, котлы, трубы и аксессуары для их подключения.

«Практически весь ассортимент интернет-магазина можно увидеть вживую и купить в наших магазинах. Один из самых больших расположен на КСК по адресу: микрорайон Девичья Сопка, 19. Найти его довольно просто – он находится в паре десятков метров от магазина «Спутник» и одноимённой остановки», – добавил представитель компании.

Больше информации — в группе «ВКонтакте».

 
Метр, торговая компания, мкр Девичья Сопка, 19
  • 8 914 516 6577

ИП Кутсар Дмитрий Игоревич. ОГРНИП 312753635400031

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