Москитные сетки от «Алюком» в Чите избавят от аллергенов и пыли в доме

Чтобы не пускать в дом пыль и аллергенные частицы цветущих растений, в компании «Алюком» можно приобрести москитные сетки «Антипыль», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 июля представитель компании.

«Наконец найдено решение проблемы пыли, летящей из окна. Новая экологичная сетка «Антипыль» с размером ячейки меньше миллиметра сделана из нейлона, который имеет положительный заряд. Пыль – отрицательно заряжена. Тем самым, сетка с лёгкостью притягивает её частички и не даёт им залететь в дом. Аллергены, такие как пыльца, а также грязь и мошки больше не имеют шанса попасть в квартиру», – рассказал собеседник агентства.

Новые сетки будут полезны для людей, страдающих аллергией, а также проживающих в степных районах и около оживлённых дорог. Они легко устанавливаются, эстетично выглядят и легко моются мыльным раствором. До 31 июля компания подарит такую сетку за заказ окна.

Загрузка…

Alucom, ул. Бутина, 32а