Глянцевую кухню в современном стиле со скидкой 60% продаст студия «Белый Кит»
Студия «Белый Кит» продаст выставочный образец кухни, выполненный из высокоглянцевого акрилового пластика, со скидкой 60%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 июля представитель салона.
«Материал, из которого выполнен фасад, устойчив к царапинам, ультрафиолетовым лучам, резким температурным перепадам и влажности. А значит, он прослужит своим владельцам много лет. Бесшовная обработка торцов подчеркнёт безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом», — рассказал собеседник агентства.
В комплект с кухонным гарнитуром входят:
- влагостойкая глянцевая столешница;
- бесшумная мойка из искусственного камня;
- смеситель из нержавеющей стали;
- стеклянная стеновая панель в алюминиевом профиле с подсветкой;
- встроенный вертикальный блок розеток;
- выдвижной посудосушитель;
- вкладыш для столовых приборов;
- барная система;
- фурнитура итальянского и австрийского производства.
Верхние шкафы кухонного гарнитура оснащены системой открывания TIP-On (нажми/открой) производства австрийской фирмы Blum. В нижних тумбах установлены доводчики итальянского производства фирмы FGV. Цена выставочного образца с учётом скидки составляет 117 400 рублей. Подробности можно узнать по телефону —
Студия «Белый Кит» специализируется на удобной и функциональной кухонной мебели по индивидуальным размерам покупателей. Здесь можно оформить рассрочку без переплаты на полгода, заказать кухню даже в нестандартное или небольшое помещение, получить индивидуальные скидки. Больше информации размещено на сайте компании, в группе в «Одноклассниках» и Instagram
Выставочный образец:
Остальной ассортимент:
ИП Демидов Олег Юрьевич. ОГРНИП 311753626600055.
Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.
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