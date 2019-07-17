Глянцевую кухню в современном стиле со скидкой 60% продаст студия «Белый Кит»

Фото: Диана Арнольд Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Студия «Белый Кит» продаст выставочный образец кухни, выполненный из высокоглянцевого акрилового пластика, со скидкой 60%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 июля представитель салона.

«Материал, из которого выполнен фасад, устойчив к царапинам, ультрафиолетовым лучам, резким температурным перепадам и влажности. А значит, он прослужит своим владельцам много лет. Бесшовная обработка торцов подчеркнёт безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом», — рассказал собеседник агентства.

В комплект с кухонным гарнитуром входят:

влагостойкая глянцевая столешница;

бесшумная мойка из искусственного камня;

смеситель из нержавеющей стали;

стеклянная стеновая панель в алюминиевом профиле с подсветкой;

встроенный вертикальный блок розеток;

выдвижной посудосушитель;

вкладыш для столовых приборов;

барная система;

фурнитура итальянского и австрийского производства.

Верхние шкафы кухонного гарнитура оснащены системой открывания TIP-On (нажми/открой) производства австрийской фирмы Blum. В нижних тумбах установлены доводчики итальянского производства фирмы FGV. Цена выставочного образца с учётом скидки составляет 117 400 рублей. Подробности можно узнать по телефону —

Студия «Белый Кит» специализируется на удобной и функциональной кухонной мебели по индивидуальным размерам покупателей. Здесь можно оформить рассрочку без переплаты на полгода, заказать кухню даже в нестандартное или небольшое помещение, получить индивидуальные скидки. Больше информации размещено на сайте компании, в группе в «Одноклассниках» и Instagram

Выставочный образец: