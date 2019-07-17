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Ремонт

Глянцевую кухню в современном стиле со скидкой 60% продаст студия «Белый Кит»

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Студия «Белый Кит» продаст выставочный образец кухни, выполненный из высокоглянцевого акрилового пластика, со скидкой 60%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 июля представитель салона.

«Материал, из которого выполнен фасад, устойчив к царапинам, ультрафиолетовым лучам, резким температурным перепадам и влажности. А значит, он прослужит своим владельцам много лет. Бесшовная обработка торцов подчеркнёт безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом», — рассказал собеседник агентства.

В комплект с кухонным гарнитуром входят:

  • влагостойкая глянцевая столешница;
  • бесшумная мойка из искусственного камня;
  • смеситель из нержавеющей стали;
  • стеклянная стеновая панель в алюминиевом профиле с подсветкой;
  • встроенный вертикальный блок розеток;
  • выдвижной посудосушитель;
  • вкладыш для столовых приборов;
  • барная система;
  • фурнитура итальянского и австрийского производства.

Верхние шкафы кухонного гарнитура оснащены системой открывания TIP-On (нажми/открой) производства австрийской фирмы Blum. В нижних тумбах установлены доводчики итальянского производства фирмы FGV. Цена выставочного образца с учётом скидки составляет 117 400 рублей. Подробности можно узнать по телефону —

Студия «Белый Кит» специализируется на удобной и функциональной кухонной мебели по индивидуальным размерам покупателей. Здесь можно оформить рассрочку без переплаты на полгода, заказать кухню даже в нестандартное или небольшое помещение, получить индивидуальные скидки. Больше информации размещено на сайте компании, в группе в «Одноклассниках» и Instagram

Выставочный образец:

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Остальной ассортимент:

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Белый Кит, студия Кухни, ул. Кастринская, 9
  • 8 (3022) 71-23-23

ИП Демидов Олег Юрьевич. ОГРНИП 311753626600055.

Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.

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