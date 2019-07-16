Скидки до 70% на всё, что поможет выспаться, будут на распродаже Hilding Anders в Чите

Фирменный салон умных спальных систем Hilding Anders до 31 июля включительно запустил грандиозную распродажу со скидками до 70%, где можно выгодно купить матрасы, диваны, кровати и другие товары для сна, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 июля представитель салона.

«Действующая распродажа – самая большая в салоне Hilding Anders в этом году. Сейчас читинцы могут приобрести новые анатомические матрасы, которые сделают сон комфортным и приятным, со скидками до 70%. То есть даже меньше, чем за полцены. И этим акция не ограничивается: скидки также действуют на кровати, диваны с анатомическими матрасами и анатомические подушки – всё это поможет обновить спальное место, не потратив много денег», – рассказал собеседник агентства.

В том числе, в рамках акции впервые действует скидка 50% на трансформируемое многофункциональное основание для спального места Expanded. Это не просто кровать с функцией трансформации, а место, где можно одинаково комфортно спать, читать книги и смотреть кино, приняв наиболее удобное положение. К тому же, спальное место оснащено функцией массажа, что поможет расслабиться в конце трудного дня и быстро заснуть.

«У нас можно купить и другие полезные аксессуары, чтобы каждое утро вставать бодрым и отдохнувшим: кровати с функцией антихрапа, охлаждающие одеяла, защитные чехлы для матрасов. При этом практически весь ассортимент есть в наличии на складе, поэтому большинство покупок мы можем доставить за один день», – добавил представитель салона.

Традиционно сборку и доставку крупногобаритных товаров все покупатели салона Hilding Anders получают бесплатно.