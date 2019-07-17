Сэкономить до 50% при покупке окон поможет акция от «Доступных окон» в Чите

Компания «Доступные окна» продолжает традиционную акцию и дарит скидки до 50% на все виды пластиковых окон, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 июля представитель компании.

«Поменять окна с нашей акцией можно до двух раз дешевле. Например, двухстворчатое окно в средней комплектации с установкой и отделкой откосов в кирпичном доме обойдётся всего в 16 тысяч рублей вместо 22 тысяч*», – рассказал собеседник агентства.

Компания устанавливает окна в квартиры, загородные дома и другие помещения. Для ценителей необычного есть возможность изготовить дизайнерские окна практически любых форм и цветов.

«Качество профиля Veka остается неизменно высоким и отличается от аналогов: срок службы составляет до 50 лет. Окна из такого профиля не пожелтеют со временем, а немецкая фурнитура Siegenia защитит от взлома. Замер, доставка по городу, подъём на этаж, вынос строительного мусора оказываются бесплатно», — добавил представитель компании.

Также компания «Доступные окна» изготавливает москитные сетки по индивидуальным размерам, занимается остеклением балконов, лоджий и продаёт комплектующие для пластиковых окон.

Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефонам: 8-914-808-20-55 и 552-055.

Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход

*Скидки не распространяются на монтаж и комплектующие к окнам.