ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Чита.Ру проверило

Прыгаем, льём воду и падаем на матрасы Askona

,

Чуть больше месяца назад мы писали о том, что фирменные салоны Askona запустили продажу профессиональных спальных мест в рассрочку. По цене всего от 4 999 рублей в месяц вы получаете готовый комплект из двуспальной кровати, ортопедического матраса, одеяла и двух анатомических подушек. В цифрах – очень выгодное предложение. Но каковы кровать и матрас от Askona на самом деле? Чтобы это выяснить, «Чита.Ру» решило провести серию своих собственных тестов. Их результаты – в нашем видео.

Подробнее об ассортименте и ценах можно узнать по телефону 317-111 и в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Instagram.
 
Askona, салон товаров для сна, ул. Журавлёва, 104
  • 8 (3022) 31-71-11

«Почта Банк» – Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» — Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

USB-диван и гостиная Шерлока Холмса – видео-обзор новинок мебели

«Испытано Чита.Ру»: Выбираем диван, на котором удобно самоизолироваться

Выбираем кухню, которая не надоест

Отдел люлек, колыбелей и кроваток для младенцев открылся в Zaman на Казачьей, 29, в Чите

Скидки до 60% на матрасы, кровати, диваны и аксессуары для сна начали действовать в Askona

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Читинка почти 3 недели болела коронавирусом в Подмосковье, но ей не ставили диагноз 10102

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 9910

Роспотребнадзор подготовил три этапа снятия режима самоизоляции 9596

Жителей Угдана эвакуировали из-за сильного пожара — на тушении работает самолёт Бе-200 7472

Балка ж/д моста рухнула на ул. Ярославского в Чите, образовалась пробка 6488

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81

Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73

Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62

Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61

Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Кино
    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    Заявка на обратный звонок

    Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

    *В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

    Отправить

    Информация

    Социальные сети

    Блоги

    Ссылки

    Подписка

    Юридическая поддержка

    • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
    • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
    • 18+