Чуть больше месяца назад мы писали о том, что фирменные салоны Askona запустили продажу профессиональных спальных мест в рассрочку. По цене всего от 4 999 рублей в месяц вы получаете готовый комплект из двуспальной кровати, ортопедического матраса, одеяла и двух анатомических подушек. В цифрах – очень выгодное предложение. Но каковы кровать и матрас от Askona на самом деле? Чтобы это выяснить, «Чита.Ру» решило провести серию своих собственных тестов. Их результаты – в нашем видео.

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