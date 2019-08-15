Квартиры в Сосновом Бору всего от 49 т. р. за квадрат
Выбирая квартиру в новостройке, как правило, мы берём во внимание несколько факторов. Это надёжность и имидж застройщика, район застройки, близость к центру города, цены на квартиры и их планировки. И по каждому из этих критериев новый дом на Славянской, 8, от компании «Мир» выглядит очень привлекательным предложением. «Чита.Ру» уже побывало на строительной площадке и изучило, почему вам стоит купить жильё именно там.
Строительные декларации размещены на сайте mirchita.ru.
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