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Чита.Ру проверило

Квартиры в Сосновом Бору всего от 49 т. р. за квадрат

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Выбирая квартиру в новостройке, как правило, мы берём во внимание несколько факторов. Это надёжность и имидж застройщика, район застройки, близость к центру города, цены на квартиры и их планировки. И по каждому из этих критериев новый дом на Славянской, 8, от компании «Мир» выглядит очень привлекательным предложением. «Чита.Ру» уже побывало на строительной площадке и изучило, почему вам стоит купить жильё именно там.

 
Читинский керамический завод, ул. Чкалова, 135, офис 207
  • 8 (3022) 32-49-39

Строительные декларации размещены на сайте mirchita.ru.

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