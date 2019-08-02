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Новые диваны от 11,9 т. р., спальни, кухни и шкафы-купе поступили в салоны KaRo в Чите

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Новые модели диванов от 11,9 тысячи рублей, спальни, кухни, шкафы-купе и другая доступная качественная мебель поступили в салоны KaRo на Балябина, 16, и Красноармейской, 14, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 августа представитель сети.

«Выбор мебели в нашем салоне просто огромен: в наличии есть различные модели модульных кухонь от 20 тысяч рублей, шкафов-купе от 10 тысяч, спальных гарнитуров от 25 тысяч, прихожих, гостиных и детских. А если приобрести сразу несколько предметов мебели для разных комнат, можно получить дополнительную скидку», – рассказал собеседник агентства.

«Пока во многих местах цены растут, мы стараемся их удержать, причём даже для новых поступлений. Поэтому всем, кто ищет для своего дома качественную и недорогую мебель, стоит уже сейчас прийти в салоны KaRo. Тем более, что они удобно расположены в самом центре города», – добавил представитель салона.

Больше информации в Instagram, Avito, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

 
КаRо, мебельный салон, ул. Балябина, 16
  • 8 914 454 0489
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