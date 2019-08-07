Кухни «Мария» и «Едим дома!» в Чите: В августе у нас действуют несколько выгодных акций

Студии кухни «Мария» и «Едим дома!» запустили сразу несколько выгодных акций, которые продлятся до 31 августа, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель студий.

«Целый марафон скидок стартовал в наших салонах в августе. Например, при заказе кухни можно получить функциональную итальянскую столешницу FAB, посудомоечную машину или встраиваемый холодильник Electrolux. А некоторые модели кухонь из массива дерева и вовсе продаются со скидкой до 60%», — рассказал собеседник агентства.

Описание акции Салон

Скидки на столешницы: до 100 % – из ДСП и до 80 % – из искусственного камня «Мария»

Современный холодильник Electrolux в подарок при покупке любой кухни «Мария» и трёх единиц техники этого бренда «Мария»

При покупке любой кухни сертификат на скидку 10 тысяч рублей на приобретение столовой группы «Мария»

Скидка от 40 до 60% на кухню из натурального дерева «Мария»

Путешествие в Эмираты, Грецию или Турцию за покупку кухни «Едим Дома!», «Мария»

Посудомоечная машина Electrolux при покупке любой модели кухни и двух единиц техники этого бренда «Едим Дома!»

Подробно об условиях проведения акций можно узнать на сайте «Кухни Мария» и «Едим Дома!», а также у дизайнеров студий на Балябина, 13, и в Царском, 5.