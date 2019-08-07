Кухни «Мария» и «Едим дома!» в Чите: В августе у нас действуют несколько выгодных акций
Студии кухни «Мария» и «Едим дома!» запустили сразу несколько выгодных акций, которые продлятся до 31 августа, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель студий.
«Целый марафон скидок стартовал в наших салонах в августе. Например, при заказе кухни можно получить функциональную итальянскую столешницу FAB, посудомоечную машину или встраиваемый холодильник Electrolux. А некоторые модели кухонь из массива дерева и вовсе продаются со скидкой до 60%», — рассказал собеседник агентства.
Описание акции
| Салон
|Скидки на столешницы: до 100 % – из ДСП и до 80 % – из искусственного камня
| «Мария»
|Современный холодильник Electrolux в подарок при покупке любой кухни «Мария» и трёх единиц техники этого бренда
| «Мария»
|При покупке любой кухни сертификат на скидку 10 тысяч рублей на приобретение столовой группы
| «Мария»
|Скидка от 40 до 60% на кухню из натурального дерева
| «Мария»
|Путешествие в Эмираты, Грецию или Турцию за покупку кухни
| «Едим Дома!», «Мария»
|Посудомоечная машина Electrolux при покупке любой модели кухни и двух единиц техники этого бренда
|«Едим Дома!»
Подробно об условиях проведения акций можно узнать на сайте «Кухни Мария» и «Едим Дома!», а также у дизайнеров студий на Балябина, 13, и в Царском, 5.
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