Тантал запустил акцию — квартиры с отделкой по цене черновых в доме по Усуглинской, 4
Строительная компания «Тантал» будет продавать квартиры с предчистовой отделкой в новом доме по Усуглинской, 4, по цене черновых. Акция продлится всего несколько дней, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 августа представитель застройщика.
«Предчистовая отделка предполагает ровные, гладкие и белые стены и потолки. Перед сдачей дома наши специалисты выровняют их и зашпаклюют. Также в каждой квартире установлены радиаторы отопления, счётчики горячей и холодной воды, проведена электропроводка. В среднем за счёт этих работ будущие жильцы смогут сэкономить до 1000 рублей за ремонт квадратного метра», — рассказал собеседник агентства.
Дом по Усуглинской, 4, застройщик планирует сдать в 2020 году, он станет частью уютного микрорайона «Победа» недалёко от школы №17. Во всех новых домах предусмотрены дизайнерские подъезды.
Квадратный метр здесь стоит 55,9 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры площадью от 37,2 до 38,1 квадратных метров можно купить по цене от 2 миллионов 79 тысяч рублей. Цены на двухкомнатные квартиры площадью от 56,2 до 60 квадратных метров начинаются от 3 миллионов 141 тысячи рублей.
Кроме того, до конца лета жильё можно приобрести в рассрочку от застройщика без переплаты до 1,5 лет с первоначальный взносом 10% от стоимости квартиры.
Задать все интересующие вопросы можно по телефонам: 712-888 и 8-924-811-2888. Менеджеры принимают звонки в любое время, без выходных.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. Проектные декларации ООО «Тантал» размещены на сайте chita-tantal.ru
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81
Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73
Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62
Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57