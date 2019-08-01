Тантал запустил акцию — квартиры с отделкой по цене черновых в доме по Усуглинской, 4

Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Строительная компания «Тантал» будет продавать квартиры с предчистовой отделкой в новом доме по Усуглинской, 4, по цене черновых. Акция продлится всего несколько дней, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 августа представитель застройщика.

«Предчистовая отделка предполагает ровные, гладкие и белые стены и потолки. Перед сдачей дома наши специалисты выровняют их и зашпаклюют. Также в каждой квартире установлены радиаторы отопления, счётчики горячей и холодной воды, проведена электропроводка. В среднем за счёт этих работ будущие жильцы смогут сэкономить до 1000 рублей за ремонт квадратного метра», — рассказал собеседник агентства.

Дом по Усуглинской, 4, застройщик планирует сдать в 2020 году, он станет частью уютного микрорайона «Победа» недалёко от школы №17. Во всех новых домах предусмотрены дизайнерские подъезды.

Квадратный метр здесь стоит 55,9 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры площадью от 37,2 до 38,1 квадратных метров можно купить по цене от 2 миллионов 79 тысяч рублей. Цены на двухкомнатные квартиры площадью от 56,2 до 60 квадратных метров начинаются от 3 миллионов 141 тысячи рублей.

Кроме того, до конца лета жильё можно приобрести в рассрочку от застройщика без переплаты до 1,5 лет с первоначальный взносом 10% от стоимости квартиры.

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам: 712-888 и 8-924-811-2888. Менеджеры принимают звонки в любое время, без выходных.