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Ремонт

Магазин «Тёплые двери» с входными и межкомнатными дверями от 3 990 р. открылся в Чите

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Новый магазин «Тёплые двери» с входными, межкомнатными дверями от 3 990 рублей и дверями с термозразрывом от 25 000 рублей открылся в торговом комплексе «Кольцевой» на Объездном шоссе, 24а, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 августа представитель магазина.

«Теперь читинцы могут найти качественные и надёжные входные металлические и межкомнатные двери в павильоне №40 торгового комплекса «Кольцевой». А при покупке любой двери до 31 августа мы доставляем её бесплатно», – рассказал собеседник агентства.

Помимо классических межкомнатных и входных дверей в магазине представлены двери с терморазрывом производства Новосибирска. Благодаря тому, что он есть не только в дверном полотне, но и в коробе двери, такое решение оптимально подходит для частных домов, дач и магазинов. Именно терморазрыв не даёт двери и коробу промерзать и пропускать холод с улицы.

«Все представленные двери есть у нас в наличии на складе, поэтому мы можем доставить покупку уже в ближайшее время. Кроме того, возможна доставка по всему Забайкальскому краю, а также установка дверей», – добавил представитель магазина.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Дверной дискаунтер, «Тёплые двери», Объездное шоссе, 24 (ТЦ «Кольцевой»)
  • 8 (3022) 714-100
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