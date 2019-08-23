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Ремонт

Новые модели входных российских дверей поступили в «Доступные двери» в Чите

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Салон «Доступные двери» в Чите привёз новые модели входных дверей российского производства по цене от 20 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 августа представитель салона.

«У нас появились новинки, которые вы вряд ли найдёте где-то ещё. Модели «Орландо», «Нью-Йорк», «Верона», «Чарльстон», «Камелот» с внешней и внутренней стороны покрыты МДФ и отличаются шикарным внешним видом. Дизайн под дерево или бетон придаёт дверям солидность, в то же время делая их подходящими под разные интерьеры. К тому же, они доступны по цене», — рассказал собеседник агентства.

Двери в салоне представлены в большой цветовой палитре: венге, дуб, грецкий орех, белый ясень, вишня, белый матовый и другие. Двери можно приобрести в беспроцентную рассрочку сроком до года*. Доставка, установка, демонтаж старой двери бесплатные.

«Также при покупке дверей до 26 августа клиенты участвуют в розыгрыше сертификатов и могут вернуть до 10 тысяч рублей. Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 21-75-43», — добавил представитель салона.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 914 808 5520

Рассрочку предоставляет салон «Доступные двери» без использования банковских продуктов.

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