«Доступные окна» в Чите: Успейте поставить новые окна со скидкой до 50%

Компания «Доступные окна» возобновила традиционную акцию и подарит скидки до 50% на все виды пластиковых окон*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 28 августа представитель компании.

«В преддверии осени мы традиционно снижаем цены на все виды окон. Классические модели окон из надёжного и долговечного профиля Veka или мультифункциональные – с напылением серебра на стёклах и противовзломной фурнитурой Titan обойдутся дешевле до 50%», – рассказал собеседник агентства.

Компания устанавливает окна в квартиры, загородные дома и другие помещения. Для ценителей необычного есть возможность изготовить дизайнерские окна практически любых форм и цветов.

«Качество профиля Veka остаётся неизменно высоким и отличается от аналогов: срок службы составляет до 50 лет. Замер, доставка по городу, подъём на этаж, вынос строительного мусора оказываются бесплатно», — добавил представитель компании.

Также «Доступные окна» продают и устанавливают входные двери, рольставни, занимаются остеклением балконов и лоджий. Всё это можно купить в кредит** или беспроцентную рассрочку от компании***.

Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.