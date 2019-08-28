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Ремонт

«Доступные окна» в Чите: Успейте поставить новые окна со скидкой до 50%

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Компания «Доступные окна» возобновила традиционную акцию и подарит скидки до 50% на все виды пластиковых окон*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 28 августа представитель компании.

«В преддверии осени мы традиционно снижаем цены на все виды окон. Классические модели окон из надёжного и долговечного профиля Veka или мультифункциональные – с напылением серебра на стёклах и противовзломной фурнитурой Titan обойдутся дешевле до 50%», – рассказал собеседник агентства.

Компания устанавливает окна в квартиры, загородные дома и другие помещения. Для ценителей необычного есть возможность изготовить дизайнерские окна практически любых форм и цветов.

«Качество профиля Veka остаётся неизменно высоким и отличается от аналогов: срок службы составляет до 50 лет. Замер, доставка по городу, подъём на этаж, вынос строительного мусора оказываются бесплатно», — добавил представитель компании.

Также «Доступные окна» продают и устанавливают входные двери, рольставни, занимаются остеклением балконов и лоджий. Всё это можно купить в кредит** или беспроцентную рассрочку от компании***.

Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.

Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина

*Скидки не распространяются на монтаж и комплектующие к окнам.
ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
Рассрочка предоставляется салоном «Доступные двери» без использования банковских продуктов.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 914 808 5520
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