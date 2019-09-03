Акция с бесплатной установкой двери Isoterma и подарками стартовала в «Доступных дверях»

Салон «Доступные двери» в Чите запустила акцию «Тёплые двери» и подарит бесплатную доставку и установку входной двери Isoterma, а также дополнительные бонусы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 сентября представитель салона.

«Двери Isoterma за 34 тысячи рублей с терморазрывом по полотну и коробу идеально подходят для частного дома, поскольку выдерживают морозы до -50 градусов. К тому же до 31 октября во время проведения акции мы не только бесплатно её привезём и установим, но и подарим придверный коврик и специальный трёхконтурный монтаж. Он поможет достигнуть максимальной тепло- и звукоизоляции», — рассказал собеседник агентства.

Совершив покупку до 15 сентября, покупатели становятся участниками розыгрыша денежных сертификатов на общую сумму 30 тысяч рублей, главный из которых номиналом в 10 тысяч рублей можно обналичить или потратить в салоне «Доступные двери».

В салоне представлены входные двери от 7,9 тысяч рублей. Популярные модели с зеркалами производства Новосибирска стоят от 16 тысяч. Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 21-75-43.

Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход

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