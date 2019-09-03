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Ремонт

Акция с бесплатной установкой двери Isoterma и подарками стартовала в «Доступных дверях»

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Салон «Доступные двери» в Чите запустила акцию «Тёплые двери» и подарит бесплатную доставку и установку входной двери Isoterma, а также дополнительные бонусы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 сентября представитель салона.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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«Двери Isoterma за 34 тысячи рублей с терморазрывом по полотну и коробу идеально подходят для частного дома, поскольку выдерживают морозы до -50 градусов. К тому же до 31 октября во время проведения акции мы не только бесплатно её привезём и установим, но и подарим придверный коврик и специальный трёхконтурный монтаж. Он поможет достигнуть максимальной тепло- и звукоизоляции», — рассказал собеседник агентства.

Совершив покупку до 15 сентября, покупатели становятся участниками розыгрыша денежных сертификатов на общую сумму 30 тысяч рублей, главный из которых номиналом в 10 тысяч рублей можно обналичить или потратить в салоне «Доступные двери».

В салоне представлены входные двери от 7,9 тысяч рублей. Популярные модели с зеркалами производства Новосибирска стоят от 16 тысяч. Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 21-75-43.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 (3022) 55-20-55

ИП Манин Иван Сергеевич, ОГРНИП 304753432400073

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