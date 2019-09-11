Цены на пластиковые окна обрушили «Доступные окна» в Чите – скидки достигают 50%
Салон «Доступные окна» до конца сентября обрушил цены на все пластиковые окна, запустив специальные осенние скидки до 50%*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября представитель салона.
«Пока на улице стоит плюсовая температура, самое время обновить своё жильё и поставить новые пластиковые окна. Классика из долговечного немецкого профиля Veka и мультифункциональные окна с противовзломной фурнитурой Titan и напылением серебра для лучшего теплосбережения помогут этой зимой защититься от морозов и сквозняков», – рассказал собеседник агентства.
Поставить окно по специальной цене можно не только в квартиру, но и в загородные дома, офисы и другие помещения. Кроме того, компания «Доступные окна» изготавливает окна нестандартных цветов и форм, устанавливает балконное остекление, рольставни и входные металлические двери. Доступны кредит и беспроцентная рассрочка**.
«Также мы ограждаем покупателей от различных хлопот и дополнительных трат – замеры, доставка по городу, подъём на этаж и вывоз мусора полностью бесплатны», – добавил представитель салона.
Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.
*Скидки не распространяются на монтаж и комплектующие к окнам.
**ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
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