Цены на пластиковые окна обрушили «Доступные окна» в Чите – скидки достигают 50%

Салон «Доступные окна» до конца сентября обрушил цены на все пластиковые окна, запустив специальные осенние скидки до 50%*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября представитель салона.

«Пока на улице стоит плюсовая температура, самое время обновить своё жильё и поставить новые пластиковые окна. Классика из долговечного немецкого профиля Veka и мультифункциональные окна с противовзломной фурнитурой Titan и напылением серебра для лучшего теплосбережения помогут этой зимой защититься от морозов и сквозняков», – рассказал собеседник агентства.

Поставить окно по специальной цене можно не только в квартиру, но и в загородные дома, офисы и другие помещения. Кроме того, компания «Доступные окна» изготавливает окна нестандартных цветов и форм, устанавливает балконное остекление, рольставни и входные металлические двери. Доступны кредит и беспроцентная рассрочка**.

«Также мы ограждаем покупателей от различных хлопот и дополнительных трат – замеры, доставка по городу, подъём на этаж и вывоз мусора полностью бесплатны», – добавил представитель салона.

Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.