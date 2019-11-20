Построить дом в ипотеку и за материнский капитал в 2020 году поможет «Приумножение» в Чите

Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Строительная компания «Приумножение» поможет забайкальцам построить собственный дом уже в 2020 году, в том числе в ипотеку и с помощью средств материнского капитала. Заключившие договор до 20 декабря гарантированно получат один из подарков новогодней акции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 ноября представитель застройщика.

«Чтобы вовремя собрать документы, оформить ипотеку и максимально быстро начать строить дом следующей весной, стоит позаботиться обо всём уже сейчас. Мы не первый год работаем с ипотекой и материнским капиталом, поэтому точно знаем, что для этого нужно. Наши специалисты помогут подготовиться к стройке заранее, избежать возможных проблем и узнать обо всех возможностях, в том числе о специальных предложениях для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, сейчас все клиенты, заключившие договор, автоматически участвуют в акции. Каждый получит один из призов – сантехнику, плитку для санузла, систему водосточных труб, отмостку придомовой территории, септики, окна, двери, радиаторы отопления или отделочные работы.

Узнать больше и подать заявку на строительство дома можно в офисе компании, по телефонам: 50-35-04, 8-914-350-35-04, и с помощью формы внизу.

«Приумножение» – строительная компания, где клиента сопровождают на всех этапах от выбора проекта до финишной отделки помещений и оформления права собственности. Застройщик уже много лет работает с ипотекой и материнским капиталом.

Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230

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