Построить дом в ипотеку и за материнский капитал в 2020 году поможет «Приумножение» в Чите
Строительная компания «Приумножение» поможет забайкальцам построить собственный дом уже в 2020 году, в том числе в ипотеку и с помощью средств материнского капитала. Заключившие договор до 20 декабря гарантированно получат один из подарков новогодней акции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 ноября представитель застройщика.
«Чтобы вовремя собрать документы, оформить ипотеку и максимально быстро начать строить дом следующей весной, стоит позаботиться обо всём уже сейчас. Мы не первый год работаем с ипотекой и материнским капиталом, поэтому точно знаем, что для этого нужно. Наши специалисты помогут подготовиться к стройке заранее, избежать возможных проблем и узнать обо всех возможностях, в том числе о специальных предложениях для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», – рассказал собеседник агентства.
Кроме того, сейчас все клиенты, заключившие договор, автоматически участвуют в акции. Каждый получит один из призов – сантехнику, плитку для санузла, систему водосточных труб, отмостку придомовой территории, септики, окна, двери, радиаторы отопления или отделочные работы.
Узнать больше и подать заявку на строительство дома можно в офисе компании, по телефонам: 50-35-04, 8-914-350-35-04, и с помощью формы внизу.
АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.
ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России №3354.
АО «Россельхозбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673
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