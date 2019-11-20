ещё
0 0 0 0 0 0 0 0
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Построить дом в ипотеку и за материнский капитал в 2020 году поможет «Приумножение» в Чите

,
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Строительная компания «Приумножение» поможет забайкальцам построить собственный дом уже в 2020 году, в том числе в ипотеку и с помощью средств материнского капитала. Заключившие договор до 20 декабря гарантированно получат один из подарков новогодней акции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 ноября представитель застройщика.

«Чтобы вовремя собрать документы, оформить ипотеку и максимально быстро начать строить дом следующей весной, стоит позаботиться обо всём уже сейчас. Мы не первый год работаем с ипотекой и материнским капиталом, поэтому точно знаем, что для этого нужно. Наши специалисты помогут подготовиться к стройке заранее, избежать возможных проблем и узнать обо всех возможностях, в том числе о специальных предложениях для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, сейчас все клиенты, заключившие договор, автоматически участвуют в акции. Каждый получит один из призов – сантехнику, плитку для санузла, систему водосточных труб, отмостку придомовой территории, септики, окна, двери, радиаторы отопления или отделочные работы.

Узнать больше и подать заявку на строительство дома можно в офисе компании, по телефонам: 50-35-04, 8-914-350-35-04, и с помощью формы внизу.

«Приумножение» – строительная компания, где клиента сопровождают на всех этапах от выбора проекта до финишной отделки помещений и оформления права собственности. Застройщик уже много лет работает с ипотекой и материнским капиталом.
 
Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230
  • 8 (3022) 50-35-04

АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.
ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России №3354.
АО «Россельхозбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Приём заявок на строительство домов в ипотеку под 2% по субботам начало «Приумножение»

Распродажа домов под ключ из арболита от 1,5 млн р. и участков от 100 т. р. пройдёт в Чите

«Сделай проще»: Готовиться к строительству дома сейчас – значит сэкономить

«Приумножение» подарит сантехнику, плитку и отделку желающим построить дом в 2020 году

СК «Приумножение»: Чтобы построить свой дом в 2019 году, оформите договор до 10 августа

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья 10618

Уголовное дело Кирилловой и Паздникова передали для расследования в Москву 4224

Следователи зафиксировали побои у расстрелявшего в Горном 8 солдат Шамсутдинова - СМИ 3556

Обыски прошли в управлении лесничествами Забайкалья после задержания директора 3096

ДТП с троллейбусом сковало движение по ул. Ленина — от вокзала до Сувениров едут 40 мин. 2765

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Общественница Валентина Дымченко получила «Звезду Дальнего Востока» от Трутнева 88

Депутаты Забайкалья согласились дать льготы на тепло религиозным организациям 56

«Неважно, сколько — работают достойно»: Томских отказался обсуждать зарплаты учителей 39

Около 400 человек пришли на запуск новогодней иллюминации на пл. Декабристов в Чите 39

Осипов поручил решить топливный кризис в Ононском районе 35

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Информационное Агентство «Чита.Ру». Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-71394 выдано 17.10.2017г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+