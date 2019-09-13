Мастера «Забстройремонта» поклеят обои, выровняют стены и уложат плитку по сниженной цене

Строительная компания «Забстройремонт» при заказе ремонта под ключ выровняет стены и потолки, уложит плитку и напольные покрытия, а также наклеит обои и выполнит другие отделочные работы по сниженной на 10% цене, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 сентября представитель компании.

«Утомительный вопрос ремонта в квартирах, офисах и домах мы готовы взять на себя. Установить пластиковые окна и межкомнатные двери, провести все электромонтажные и сантехнические работы, смонтировать подвесные и натяжные потолки – к нам можно обращаться по любому вопросу. А при заказе ремонта под ключ мы подарим скидку 10% на отделку — выравнивание поверхностей, наклеивание обоев, укладку плитки, паркета, ламината, линолеума или другого напольного покрытия», — рассказал собеседник агентства.

Акция распространяется на заказы ремонта под ключ во всей квартире, офисе, доме или ванной комнате. Для замера и оценки стоимости сотрудник «Забстройремонта» выезжает бесплатно.

Кроме того, специалисты компании проводят строительные и фасадные работы. Они могут построить с нуля дом, обшить его сайдингом и сделать кровлю. Заказы выполняются строго в оговорённые с клиентом сроки. На работу действует гарантия сроком в 1 год.

Посмотреть на результаты работы компании можно на сайте.