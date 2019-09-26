Кухни от 7 т. р. и шкафы от 8 т. р. поступили в «Мир мебели» в Чите
Сеть магазинов «Мир мебели» объявила о новом поступлении кухонных гарнитуров от 7 тысяч рублей, гостиных от 11 тысяч рублей и шкафов от 8 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 сентября представитель сети.
«Кухонные гарнитуры можно подобрать с помощью модульных систем по индивидуальным размерам и пожеланиям или купить готовый вариант от 7 тысяч рублей. Среди новинок также мебель для гостиных, спален, прихожих: вместительные шкафы от 8 тысяч рублей, стенки из МДФ с элементами стекла и металла от 11 тысяч рублей, много уютных и ярких диванов и кресел», — сообщил собеседник агентства.
«Мир мебели» сотрудничает только с российскими производителями, а часть мягкой мебели изготавливается прямо в Чите, поэтому здесь всегда доступные цены.
По городу работает бесплатная доставка, можно заказать сборку и подъём на этаж.
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